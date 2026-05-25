Gjermania investon 125 milionë euro për të krijuar ‘OpenAI-n' e Evropës
Gjermania po lanson një konkurs prej 125 milionë eurosh për Al për të ndihmuar Evropën të ndërtojë laboratorët e saj të Al në mes të një gare globale.
Iniciativa nga agjencia federale e inovacionit të Gjermanisë SPRIND, e quajtur “Next Frontier AI”, synon të financojë kompani që përfundimisht mund të bëhen OpenAI ose DeepSeek i Evropës.
Al “Next Frontier” vjen në një kohë kur qeveritë në të gjithë Evropën po shqetësohen gjithnjë e më shumë për varësinë nga kompanitë amerikane dhe kineze të Al.
“Gjermania po e udhëheq këtë sepse nuk kemi kohë për të humbur duke pritur që aktorë të tjerë të hyjnë në atë hapësirë. Një konkurrencë globale nuk është pritje. Pra, duhet të veprojmë tani. Dhe kjo është arsyeja pse e bëjmë këtë në një mënyrë evropiane”, tha për Jano Costard, kreu i sfidave të SPRIND.
Iniciativa e SPRIND do të zhvillohet në tre faza gjatë 24 muajve, sipas agjencisë.
Në fazën e parë, deri në dhjetë ekipe mund të marrin secila deri në 3 milionë euro financim.
Deri në gjashtë ekipe do të vazhdojnë në fazën e dytë me financim deri në 8 milionë euro secila.
Në fazën përfundimtare, deri në tre ekipe mund të marrin deri në 15.5 milionë euro secila.
Costard tha se agjencia pret “disa qindra deri në mijëra aplikime” nga e gjithë Evropa.
A mjaftojnë 125 milionë euro?
Megjithatë, me SHBA-në dhe Kinën që po investojnë miliarda në Al në nivel të lartë, 125 milionë euro nuk ka gjasa të jenë të mjaftueshme më vete për t'i dhënë Evropës një avantazh.
“125 milionë eurot që ne ofrojmë janë vetëm hapi i parë”, tha Costard.
“Qëllimi shumë i qartë i kësaj sfide është të jetë në gjendje të zhbllokojë miliarda në fonde shtesë. Pra, ajo për të cilën ne përdorim 125 milionë është ndërtimi i teknologjisë në një fazë ku ne vërtet e shohim potencialin e këtyre paradigmave të reja të Al që ne kërkojmë”, shtoi ai.
Që një kompani të “ofrojë miliarda euro”, gjë që Costard thotë se do të jetë padyshim e mundur, ai beson se Evropa duhet të përqendrohet më pak në përmirësimin e sistemeve aktuale të Al dhe më shumë në përpjekjen për të zhvilluar qasje krejtësisht të reja. /Telegrafi/