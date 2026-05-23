AI hyn në botën e kujdesit personal - robotët që presin flokë po bëhen viral
Qytetet në të gjithë Kinën po vendosin robotë me Al në vend të berberëve njerëz, të cilët përdorin skanimin 3D dhe teknologjinë robotike të prerjes për të ofruar prerje flokësh të shpejta dhe të automatizuara.
Këto stacione futuriste për kujdesin personal ofrojnë një qasje të re ndaj kujdesit personal, duke zëvendësuar stilistët njerëzorë me sisteme të automatizuara.
Klientët ulen nën sensorët e përparuar që skanojnë kokën e tyre, analizojnë formën e fytyrës dhe strukturën e flokëve.
Një algoritëm i Al përcakton prerjen dhe krahu robotik e ekzekuton me saktësi.
Ndërsa kostot e ulëta dhe kohët e shkurtra të pritjes vlerësohen shumë, koncepti ka ndezur një debat të gjerë në internet në lidhje me besimin dhe sigurinë.
Shumë konsumatorë ngurrojnë t'u besojnë krahëve robotikë, ndërsa të tjerë thjesht habiten kur shohin shërbimet fizike dhe të përditshme të automatizohen. /Telegrafi/