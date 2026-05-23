Humanoid dhe Bosch do të prodhojnë robotë industrialë
Kompania e robotikës “Humanoid” ka njoftuar një partneritet me gjigantin gjerman Bosch, me qëllim prodhimin në seri të robotëve humanoidë për përdorim industrial.
Marrëveshja vjen pas një prove të suksesshme (POC – proof of concept), ku robotët e Humanoid demonstruan aftësi të plota në një proces kompleks logjistik në një fabrikë të Bosch-it në Gjermani.
Në këtë test, robotët arritën të transferonin automatikisht kuti nga një rrip transportues në një karrocë, duke punuar në një mjedis dinamik dhe me lloje të ndryshme ngarkesash.
Pas rezultateve pozitive, të dy kompanitë kanë kaluar në fazën e bashkëpunimit për prodhim në shkallë të gjerë të modelit HMND 01, me synim përdorimin e tij në industri si logjistika dhe prodhimi.
Sipas marrëveshjes, Bosch nuk do të jetë vetëm një partner prodhimi, por edhe këshillues teknik dhe strategjik. Ai do të ndihmojë në dizajnin e robotëve, optimizimin e prodhimit, zinxhirin e furnizimit dhe uljen e kostove.
Kompania Humanoid po synon të kalojë nga faza e testimeve drejt komercializimit të gjerë, duke e bërë teknologjinë e saj të gatshme për përdorim në fabrika reale.
Po ashtu, bashkëpunimi përfshin edhe integrimin e teknologjive të Bosch-it, si sensorë, aktuatorë dhe komponentë të tjerë të avancuar, në versionet e ardhshme të robotëve HMND 01. /Telegrafi/