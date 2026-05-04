Meta mund të mos ketë prodhuar telefonin e mençur, por po ndërton sistemin operativ për humanoidët
Meta bleu Assured Robot Intelligence, një startup të bashkëthemeluar nga ish-bashkëthemeluesi i Fauna Robotics, Lerrel Pinto, dhe ish-studiuesi i Nvidia, Xiaolong Wang, për të forcuar strategjinë e saj të platformës së robotikës humanoide.
Marrëveshja, e cila sjell modele kontrolli të robotëve me të gjithë trupin dhe teknologji sensorësh në Meta Superintelligence Labs, zbulon ambicien e Metës për të qenë Androidi i humanoidëve: të ofrojë shtresën e inteligjencës dhe t'i lejojë të tjerët të ndërtojnë makinat, transmeton Telegrafi.
Lerrel Pinto bashkëthemeloi Fauna Robotics, një startup që ndërtoi një robot dykëmbësh të afrueshëm të quajtur Sprout. Ai u largua në vitin 2025. Amazon bleu Fauna në mars, së bashku me 50 punonjësit e saj dhe humanoidin vallëzues me vlerë 50,000 dollarë, tre metra e gjysmë të gjatë, për të hyrë në tregun e robotikës së konsumatorit.
Pinto më pas bashkëthemeloi Assured Robot Intelligence me Xiaolong Wang, një ish-studiues i Nvidia dhe profesor i asociuar në UC San Diego, i cili fitoi çmimin MLSys 2024 Best Paper Award për punën mbi optimizimin e modelit të IA-së.
Të premten, Meta bleu ARI dhe të dy themeluesit iu bashkuan Meta Superintelligence Labs. Blerja u mbyll në të njëjtën ditë që u njoftua. Kushtet financiare nuk u zbuluan.
Pyetja interesante nuk është se çfarë pagoi Meta për një startup, punonjësit e të cilit ishin të përqendruar në San Diego dhe New York. Por është ajo që Meta synon të bëjë me teknologjinë dhe çfarë zbulon ky qëllim në lidhje me teorinë e kompanisë se si do të zhvillohet tregu humanoid.
Platforma
Qëllimi i deklaruar i Meta-s për robotikën është të kopjojë atë që bënë sistemi operativ Android i Google dhe çipat e Qualcomm për industrinë e telefonave inteligjentë: të ndërtojë themelin mbi të cilin ndërtojnë të gjithë të tjerët.
Kompania lançoi Meta Robotics Studio vitin e kaluar, punësoi ish-CEO-n e Cruise, Marc Whitten, për të udhëhequr përpjekjen dhe filloi të rekrutojë afërsisht 100 inxhinierë për të zhvilluar pajisje humanoidë të brendshme së bashku me modelet e IA-së që e fuqizojnë atë.
Drejtori i Teknologjisë Andrew Bosworth i ka përshkruar robotët humanoidë si bastin e radhës të Meta-s në një shkallë të krahasueshme me realitetin e shtuar, një kategori në të cilën Meta ka shpenzuar tashmë dhjetëra miliarda përmes divizionit të saj Reality Labs.
Blerja e ARI shton një aftësi specifike në këtë përpjekje: modele kontrolli robotësh që u mundësojnë humanoidëve të kuptojnë, parashikojnë dhe përshtaten me sjelljen njerëzore në mjedise të pastrukturuara.
Strategjia e platformës është e qartë. Meta synon të zhvillojë sensorë, softuerë dhe modele të inteligjencës artificiale për robotët dhe t'i bëjë ato të disponueshme për pjesën tjetër të industrisë, që do të thotë se teknologjia mund të përdoret nga prodhuesit që Meta nuk i zotëron ose nuk i kontrollon.
Ky është modeli Android i aplikuar në makinat fizike. Në telefonat inteligjentë, Google dha sistemin operativ dhe fitoi vlerë përmes kërkimit, reklamimit dhe ekosistemit Play Store.
Në robotikë, Meta do të jepte shtresën e inteligjencës dhe do të fitonte vlerë përmes të dhënave, ekosistemit të modelit dhe integrimit me platformat ekzistuese të Metës, ku 3.3 miliardë njerëz tashmë bashkëveprojnë çdo ditë.
Meta ka blerë talente të inteligjencës artificiale në mënyrë agresive, duke punësuar pesë anëtarë themelues të Thinking Machines Lab, përfshirë një studiues, paketa gjashtëvjeçare e të cilit thuhet se arriti në 1.5 miliardë dollarë.
Blerja e ARI përputhet me të njëjtin model: ekip i vogël, aftësi kufitare, integrim i menjëhershëm në divizionin kërkimor të Superintelligence Labs.
Teknologjia
Kontributi teknik i ARI-t përqendrohet në atë që kompania e quan "inteligjencë robotike e projektuar për t'i mundësuar robotëve të kuptojnë, parashikojnë dhe përshtaten me sjelljet njerëzore në mjedise komplekse dhe dinamike".
Në praktikë, kjo do të thotë modele të IA-së për kontrollin humanoid të të gjithë trupit, aftësinë për të koordinuar gjymtyrët, ekuilibrin dhe lëvizjen e një roboti në përgjigje të të dhënave shqisore në kohë reale nga një botë fizike e paparashikueshme.
Puna e vlerësuar me çmime e Wang-ut mbi kuantizimin e peshës të vetëdijshëm për aktivizimin, e njëjta teknikë që e bëri blerjen e Eigen AI nga Nebius të vlefshme këtë javë, është e rëndësishme këtu: kompresimi i modeleve të IA-së në mënyrë që ato të funksionojnë në mënyrë efikase me llogaritjen e kufizuar të disponueshme brenda një roboti, në vend që të kërkojnë një lidhje me një qendër të dhënash të largët.
Kompania gjithashtu zhvilloi e-Flesh, një sensor prekës që mat deformimet në mikrostrukturat e printueshme në 3D duke përdorur magnet dhe magnetometra. Ndjesia prekëse është një nga problemet e pazgjidhura në robotikën humanoide.
Një robot që mund ta shohë mjedisin e tij përmes kamerave dhe lidarit ende nuk mund të ndiejë ndryshimin midis kapjes së një veze dhe kapjes së një topi tenisi pa reagime prekëse.
Hendeku midis mënyrës se si robotët mësojnë në simulim dhe mënyrës se si ata performojnë në botën fizike mbetet pengesa qendrore për vendosjen në shkallë të gjerë.
Puna e ARI-t mbi vetë-mësimin për kontrollin e robotëve, e kombinuar me teknologjinë e saj të sensorëve, adreson të dyja anët e këtij hendeku: modele më të mira dhe të dhëna më të mira shqisore.
Tregu
Tregu i robotikës humanoide është zhvendosur nga spekulativ në konkurrues në një periudhë prej 18 muajsh. Tesla planifikon të fillojë prodhimin në shkallë të gjerë të humanoidit të saj Optimus V3 midis korrikut dhe gushtit, me objektiva vjetore të kapacitetit prej një milion njësish deri në fund të vitit 2026 dhe një çmim midis 20,000 dhe 30,000 dollarëve.
1X Technologies ka hapur një fabrikë në Hayward, Kaliforni, për të prodhuar 10,000 robotë humanoide NEO në vitin e saj të parë, me kapacitetin e prodhimit të vitit të parë që shitet brenda pesë ditëve nga hapja e porosive paraprake.
Apptronik ka mbledhur 520 milionë dollarë me një vlerësim prej 5 miliardë dollarësh, duke bashkëpunuar me Google DeepMind dhe modelet e saj Gemini Robotics. Amazon ka bërë dy blerje robotike në një muaj të vetëm. Unitree synon 20,000 dërgesa humanoide në vitin 2026.
Morgan Stanley parashikon që tregu global i robotëve humanoide do të arrijë në 38 miliardë dollarë deri në vitin 2035 dhe 5 trilion dollarë deri në vitin 2050.
Dinamikat konkurruese po sqarohen në tre nivele. Niveli i parë janë prodhuesit e integruar vertikalisht, kompani si Tesla dhe 1X që projektojnë, ndërtojnë dhe shesin robotin e plotë. Niveli i dytë janë ofruesit e platformave, kompanitë që furnizojnë shtresën e inteligjencës, sistemin operativ ose komponentët kryesorë që përdorin prodhues të shumtë. Niveli i tretë janë furnizuesit e komponentëve, prodhuesit e çipave dhe kompanitë e sensorëve që u shesin të dyjave.
Meta po pozicionohet në nivelin e dytë dhe nuk është e vetmja. Google, përmes programit Gemini Robotics të DeepMind dhe partneritetit të saj me Apptronik, po ndjek një strategji të ngjashme platforme.
Evropa po zhvillon qasjen e saj ndaj garës humanoide, me kompani dhe institucione kërkimore që ndjekin strategji që theksojnë sigurinë, saktësinë industriale dhe pajtueshmërinë rregullatore mbi qasjen e shpejtësisë në treg të preferuar nga konkurrentët amerikanë dhe kinezë.
Basti
Historia e Metës me platformat e harduerit është mësimore. Kompania humbi celularët. Facebook Home, përpjekja e saj e vitit 2013 për t'u bërë ndërfaqja e parazgjedhur në telefonat Android, u ndërpre brenda një viti.
Më pas, kompania shpenzoi më shumë se 50 miliardë dollarë në Reality Labs duke u përpjekur të zotëronte platformën e ardhshme kompjuterike përmes realitetit virtual dhe të shtuar, një bast që ende nuk ka sjellë fitime në asgjë që i afrohet shkallës së biznesit të saj të reklamave.
Syzet inteligjente Ray-Ban Meta janë më afër që kompania ka arritur me një produkt harduerik të suksesshëm jashtë platformave të saj kryesore të mediave sociale, dhe madje edhe ato janë në thelb një aksesor për asistentin e inteligjencës artificiale të Meta-s dhe jo një pajisje kompjuterike e pavarur.
Basti i robotikës është i ndryshëm në një aspekt. Meta nuk po përpiqet të prodhojë vetë harduerin në shkallë të gjerë. Po përpiqet të ofrojë inteligjencën, modelet, teknologjinë e sensorëve dhe paketën e softuerëve, dhe t'i lejojë të tjerët të ndërtojnë makinat.
Kjo është një strategji me kapital më të ulët dhe me levë më të lartë sesa qasja e Reality Labs, dhe luan me pikat e forta të vërteta të Metës në kërkimin e IA-së, shpërndarjen e modeleve me burim të hapur dhe ekonominë e platformave.
Por kjo varet nga zhvillimi i tregut humanoid në mënyrën se si u zhvillua tregu i telefonave inteligjentë: me qindra prodhues që kanë nevojë për një platformë të përbashkët softuerësh. Nëse tregu konsolidohet rreth disa lojtarëve të integruar vertikalisht, secili me IA të pronarit, modeli Android nuk zbatohet. Tesla nuk po kërkon një sistem operativ. As 1X.
Kompanitë që mund të duan shtresën e inteligjencës së Metës janë ato që ende nuk ekzistojnë, ekuivalentët humanoidë të Samsung, Xiaomi dhe Oppo, prodhues që mund të ndërtojnë trupa, por kanë nevojë për dikë tjetër për të siguruar trurin.
Meta vë bast se këto kompani do të vijnë. Blerja e ARI është investimi më i fundit për t'u siguruar që kur të mbërrijnë, teknologjia e Metës është ajo që ata kërkojnë së pari. /Telegrafi/