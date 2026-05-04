Balkans Blockchain Summit 2026 nis prezantimin e folësve, Binance në qendër të vëmendjes dhe mbi $10,000 giveaway për pjesëmarrësit
Interesimi për Balkans Blockchain Summit 2026 po rritet me ritme të shpejta, ndërsa organizatorët kanë nisur zyrtarisht prezantimin e folësve që do të jenë pjesë e edicionit të tretë të konferencës më të madhe Web3 në rajon.
Këtë vit, fokusi është i qartë: më shumë emra globalë, më shumë mundësi dhe një audiencë që po tejkalon kufijtë e Ballkanit.
Ndër folësit e parë të konfirmuar janë disa nga emrat më të rëndësishëm të industrisë:
•Rachel Conlan, Chief Marketing Officer në Binance, një nga figurat kyçe që drejton strategjinë globale të marketingut të kompanisë më të madhe në botë për kriptovaluta. Prania e saj në BBS 2026 e vendos konferencën në një nivel krejt tjetër.
•Emanuel Bajra, investitor dhe kryetar i Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës, i njohur për eksperiencën e tij në financa dhe tregje globale, duke sjellë perspektivë institucionale në diskutimet rreth blockchain dhe ekonomisë dixhitale.
•Alexey Makarov, Regional Marketing Lead për Europën Qendrore, Lindore dhe Ballkanin në Binance, i fokusuar në rritjen e adoptimit të kriptos në rajon përmes strategjive lokale dhe partneriteteve të fuqishme.
Ky është vetëm fillimi. Lista e folësve pritet të zgjerohet me emra të tjerë ndërkombëtarë, duke e pozicionuar Prishtinën si një nga qendrat më të rëndësishme të Web3 në Europë.
Mbi $10,000 giveaway dhe eksperiencë unike
Përveç përmbajtjes së nivelit të lartë, organizatorët kanë paralajmëruar edhe një giveaway mbi $10,000, i cili do të shpërndahet për pjesëmarrësit gjatë eventit.
Kjo e kthen BBS 2026 jo vetëm në një konferencë, por në një eksperiencë ku pjesëmarrësit kanë mundësi reale për të fituar, për të krijuar lidhje dhe për të qenë pjesë e zhvillimeve më të fundit në industri.
Hyrja falas, regjistrimi i hapur
Pjesëmarrja në Balkans Blockchain Summit 2026 është falas për të gjithë, ndërsa regjistrimi mund të bëhet online në: balkansbs.com