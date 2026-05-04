Uran Ismaili konfirmon koalicionin me LDK në kryeqytet
Nënkryetari i PDK-së, Uran Ismaili, ka konfirmuar arritjen e koalicionit me LDK-në për qeverisjen në Prishtinë.
“Ka një koalicion, kemi bë koalicionin me z.Rama…”, konfirmoi Ismaili në Pressing në T7.
“Nuk kam qenë shumë entuziast, por po na përcjellin krizat në nivel nacional e po na përcjellin në Prishtinë”, tha Ismaili teksa komentoi koalicionin e arritur tashmë në Prishtinë.
Duke shtuar se “nuk mundet me thënë në Prishtinë po e prodhoj një krizë”.
“E kam pa që PDK është çelësi që mund të ketë një koalicion të suksesshëm apo dryri që e krijon një bllokadë…”, shtoi ai referuar koalicionit.
Koalicioni do zyrtarizohet nga nesër dhe Ismaili tha se “ekipi jonë do fillojë të marrë detyra dhe përgjegjësi”.
Nënkryetari i PDK-së tha se për të janë me rëndësi shërbimet që ofrohen në Prishtinë, me fokus në fushën e arsimit.
I pyetur nëse PDK do të ketë post të nënkryetarit në Prishtinë, Ismaili zbuloi se do të ketë një nënkryetare grua.
Ai shtoi se do të ketë risi sa i përket ndarjes së detyrave dhe përgjegjësive.