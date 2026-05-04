Pëllumb Bajqinovci emërohet drejtor i Mobilitetit në Prishtinë
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama njoftoi për emërimin e Pëllumb Bajçinovcit në pozitën e drejtorit të Mobilitetit,
Rama tha se Bajçinovci sjell “përvojë të rëndësishme në jetën institucionale dhe politike në Kryeqytet”.
“Si asamblist aktual në Kuvendin Komunal të Prishtinës dhe ish-kryesues i tij, Bajçinovci ka qenë pjesë aktive e proceseve vendimmarrëse, duke kontribuar në fusha si zhvillimi urban, rinia, sporti dhe kultura. Gjithashtu, përvoja e tij si zëdhënës në Komunën e Prishtinës ka forcuar profilin e tij në komunikimin publik dhe bashkëpunimin me qytetarët”, thuhet në njoftimin e kryetarit të Prishtinës.
“Me formim akademik në menaxhment dhe përvojë në institucione, ai pritet të kontribuojë në avancimin e politikave të mobilitetit, përmirësimin e qarkullimit urban dhe zhvillimin e zgjidhjeve të qëndrueshme për qytetin. I urojmë suksese në këtë përgjegjësi të re, në shërbim të qytetarëve të Prishtinës”, ka shkruar ai.
Donat Lushaku, që mbante këtë pozitë, dha dorëheqje.