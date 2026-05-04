Zyhrije Pllana emërohet drejtoreshë e Investimeve Kapitale në Kryeqytet
“Zyhrije Pllana emërohet në pozitën e Drejtoreshës së Investimeve Kapitale, duke marrë përsipër një rol të rëndësishëm në udhëheqjen dhe realizimin e projekteve zhvillimore”, ka shkruar Rama në një postim në Facebook.
“Me një përvojë të gjatë dhe të dëshmuar në Kryeqytet, znj. Pllana ka qenë pjesë e proceseve kyçe institucionale, duke kontribuar me profesionalizëm, përkushtim dhe integritet në shërbim të qytetarëve”, ka shkruar Rama.
“Shprehim mirënjohje dhe besim të plotë në aftësitë e saj për të udhëhequr me sukses investimet kapitale dhe për të avancuar projektet me rëndësi strategjike”, ka shtuar ai.
“Njëkohësisht, shprehim falënderimin dhe mirënjohjen tonë për Sokol Havolli për kontributin e tij, përkushtimin dhe punën e palodhur gjatë ushtrimit të kësaj detyre deri tani”, ka shkruar Rama.
Në fund, Rama i ka uruar suksese Pllanës në detyrën e re, ndërsa Havollit në angazhimet e radhës profesionale. /Telegrafi/