Re si ylber mbi Indonezi, fenomeni i rrallë mahnit të gjithë - bën të ndalet edhe trafiku
Një re si ylber e parë në qiellin mbi Jonggol, Bogor, Java Perëndimore, Indonezi, tërhoqi vëmendjen e banorëve, duke i bërë disa të ndalonin dhe të regjistronin fenomenin.
Siç raportohet, banorë e vizitorë drejtuan kamerat e telefonave nga qielli për të kapur momentin.
Madje, edhe trafiku u ndërpre për pak kohë si pasojë.
Agjencia e Meteorologjisë, Klimatologjisë dhe Gjeofizikës e Indonezisë (BMKG) tha se pamja ishte një fenomen i zakonshëm që lidhet me optikën atmosferike.
“Fenomeni i parë në video është një dukuri e zakonshme në atmosferë dhe lidhet me optikën atmosferike”, tha Ida Pramuwardani, Drejtoreshë në Detyrë e Meteorologjisë Publike në BMKG.
Ajo shpjegoi se ngjyrat si të ylberit shkaktoheshin nga ndërveprimi i dritës së diellit me pikat e ujit në ajër, duke përfshirë ato që mbeteshin pas reshjeve të shiut.
Agjencia theksoi se fenomeni nuk tregon një stuhi që po afrohet. /Telegrafi/