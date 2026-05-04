Në kërkim të hapësirës së duhur? Përzgjedhja e javës në Telegrafi Real Estate
Tregu i patundshmërive po lëviz drejt asaj që kërkohet realisht sot - më shumë hapësirë për jetesë, rehati në përditshmëri dhe lokacione që ofrojnë një balancë mes qytetit dhe qetësisë. Në rubrikën Real Estate të Telegrafi, këtë javë janë përzgjedhur disa prona që lidhen drejtpërdrejt me këto prioritete.
Në lagjen Qendresa, një shtëpi 182m² me garazh dhe oborr ofron kombinimin e kërkuar për jetesë familjare - hapësirë e brendshme e mirëorganizuar dhe ambient i jashtëm që shton privatësinë në përditshmëri.
Një tjetër alternativë vjen nga lagjja Marigona, ku një shtëpi në shitje sjell një qasje të balancuar mes rehatisë dhe organizimit funksional, duke e bërë të përshtatshme për familje që kërkojnë një ambient të qetë, por të lidhur mirë me qytetin.
Në Velani, një shtëpi 300m² me 100m² bodrum dallon për metrazhin e madh dhe pamjen mbi qytet - një opsion për ata që kërkojnë më shumë hapësirë dhe një dimension shtesë në organizimin e brendshëm.
Ndërkohë, në Lagjen e Gjelbër, një tjetër shtëpi në shitje sjell fokusin te qetësia, natyra dhe hapësira, duke krijuar një ambient më të larguar nga ritmi i ngarkuar urban, por ende të qasshëm.
Kur hapësira dhe funksionaliteti janë të balancuara, krijohen prona që i përshtaten jetës së përditshme - kjo është përzgjedhja e kësaj jave në Telegrafi Real Estate.
Për më shumë prona dhe oferta të reja, vizitoni Telegrafi Real Estate.