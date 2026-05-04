Lezha vendos çmimin e plazheve, 3 euro në ato publike dhe deri në 20 euro te privatët
Për të qëndruar në plazhet publike edhe në Lezhë qytetarët do të duhet të paguajnë për çadra dhe shezlongë nga 300 lekë (3 euro).
Po ashtu këshilli bashkiak ka miratuar me shumicë votash vendimin për të përcaktuar çmime të diferencuara sipas zonës dhe nivelit të shërbimit, që shkon deri në 2000 lekë (20 euro) në plazhet private.
Sipas kryetarit të bashkisë, Pjerin Ndreu, unifikimi i tarifave synon gjithashtu të shmangë abuzimet e konstatuara në sezonet e mëparshme, duke vendosur rregulla të qarta edhe për strukturat hoteliere që operojnë në vijën bregdetare.
Ndërkohë, përfaqësues të opozitës në këshill, i cilësuan tarifat të larta, duke argumentuar se ato mund të rëndojnë mbi buxhetin e pushuesve.
Pavarësisht debatit, autoritetet lokale bëjnë me dije se 30% e hapësirës përgjatë vijës bregdetare të Shëngjinit dhe Tales do të mbetet pa pagesë, duke garantuar akses për të gjithë qytetarët, përfshirë ata me mundësi më të kufizuara ekonomike./Top Channel