Kremlini i trazuar shtrëngon sigurinë rreth Putinit për shkak të atentateve dhe frikës nga grusht-shteti
Kremlini ka rritur ndjeshëm sigurinë personale rreth presidentit Vladimir Putin, duke instaluar sisteme mbikëqyrjeje në shtëpitë e stafit të ngushtë si pjesë e masave të reja të nxitura nga një valë vrasjesh të figurave të larta ushtarake ruse dhe frika e një grusht-shteti, sipas një raporti nga një agjenci evropiane e inteligjencës të siguruar nga CNN.
Guideve, truprojave dhe fotografëve që punojnë me presidentin u ndalohet gjithashtu të udhëtojnë me transport publik, thuhet në dosje, transmeton Telegrafi.
Vizitorët e shefit të Kremlinit duhet të kontrollohen dy herë, dhe ata që punojnë pranë tij mund të përdorin vetëm telefona pa qasje në internet, shtoi ai.
Disa nga masat u vendosën në vend në muajt e fundit pas vrasjes së një gjenerali të lartë në dhjetor, gjë që shkaktoi një mosmarrëveshje në radhët e larta të establishmentit të sigurisë së Rusisë, thotë raporti.
Ato sugjerojnë një shqetësim në rritje brenda Kremlinit, ndërsa përballet me probleme në rritje brenda dhe jashtë vendit, duke përfshirë vështirësi ekonomike, shenja në rritje të mospajtimit dhe pengesa në fushën e betejës në Ukrainë.
Zyrtarët rusë të sigurisë kanë ulur në mënyrë drastike numrin e vendeve që Putini viziton rregullisht, thotë raporti. Ai dhe familja e tij kanë ndaluar së shkuari në rezidencat e tyre të zakonshme në rajonin e Moskës dhe në Valdai, pronën e izoluar verore të presidentit që ndodhet midis Shën Petersburgut dhe kryeqytetit.
Ai nuk ka vizituar asnjë strukturë ushtarake këtë vit deri më tani, thotë raporti, pavarësisht udhëtimeve të rregullta në vitin 2025. Për të anashkaluar këto kufizime, Kremlini publikon imazhe të pararegjistruara të tij, shton raporti.
Që nga pushtimi i Ukrainës në vitin 2022, Putini gjithashtu kalon javë të tëra në bunkerë të përmirësuar, shpesh në Krasnodar, një rajon bregdetar që kufizohet me Detin e Zi, vetëm disa orë larg Moskës, thotë raporti.
Dosja, e lëshuar për CNN dhe media të tjera nga një burim pranë një agjencie evropiane të inteligjencës, vjen në një kohë të një krize të perceptuar në rritje rreth Kremlinit, katër vjet në luftën e saj brutale dhe të pafat.
Humbjet ruse, të vlerësuara nga vendet perëndimore, prej rreth 30,000 të vdekur dhe të plagosur çdo muaj, të shoqëruara me fitime të kufizuara territoriale në vijën e frontit dhe sulme të përsëritura me dronë nga Ukraina thellë brenda Rusisë, e kanë çuar koston e konfliktit në një nivel që shumë e besojnë se është i paqëndrueshëm.
Vetëm të dielën në mbrëmje, një dron goditi një ndërtesë të lartë apartamentesh në një lagje luksoze të Moskës qendrore perëndimore, sipas autoriteteve lokale dhe videove nga vendi i ngjarjes.
Kostoja ekonomike e luftës tani është e prekshme - me ndërprerjet e të dhënave të telefonisë celulare që dëmtojnë rregullisht qytetet e mëdha duke zemëruar edhe borgjezinë pro-Putin - duke shtuar një ndjesi se lufta po fillon të godasë elitën urbane, e cila deri më tani ishte kryesisht e izoluar nga ndikimi i pushtimit.
Raporti ofron detaje të rralla të shqetësimeve të Moskës për përkeqësimin e sigurisë së brendshme. Ai gjithashtu përshkruan detaje potencialisht të sikletshme të një shpërthimi në komandën ruse të sigurisë dhe ushtrisë mbi atë se kush ishte përgjegjës për mbrojtjen e krerëve të lartë - diçka që thuhet se nxiti rishikimin e protokolleve të Putinit dhe zgjerimin e një niveli më të lartë të sigurisë personale për 10 komandantë të tjerë të lartë.
‘Rreziku i një grusht-shteti’
Raporti thotë se, që nga fillimi i marsit 2026, “Kremlini dhe vetë Vladimir Putini kanë qenë të shqetësuar për rrjedhjet e mundshme të informacionit të ndjeshëm, si dhe për rrezikun e një komploti ose përpjekjeje për grusht shteti që synon presidentin rus. Ai është veçanërisht i kujdesshëm ndaj përdorimit të dronëve për një përpjekje të mundshme për vrasje nga anëtarët e elitës politike ruse”.
Por përfundimi më i habitshëm ka të bëjë me ish-besuesin e Putinit, Sergei Shoigu.
Ish-ministri i Mbrojtjes i lënë mënjanë, aktualisht sekretar i Këshillit të Sigurisë, “është i lidhur me rrezikun e një grusht-shteti, pasi ai mban ndikim të konsiderueshëm brenda komandës së lartë ushtarake”, thotë raporti.
Ai shton se arrestimi i ish-zëvendësit dhe bashkëpunëtorit të ngushtë të Shoigut, Ruslan Tsalikov, më 5 mars konsiderohet “një shkelje e marrëveshjeve të heshtura të mbrojtjes midis elitave, duke dobësuar Shoigun dhe duke rritur gjasat që ai vetë të bëhet shënjestër e një hetimi gjyqësor”.
Komiteti hetimor i Rusisë tha në një deklaratë të marsit se Tsalikov ishte arrestuar me akuza që lidhen me përvetësim, pastrim parash dhe ryshfet. Raportet për korrupsion në elitën ushtarake janë të shpeshta, por janë shumëfishuar që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës.
Raporti nuk ofron prova për të mbështetur pretendimet kundër Shoigut, i cili më parë shihej si shumë i afërt me Putinin, dhe një përpjekje për të rrëzuar presidentin rus do të shënonte një ndryshim të madh në besnikëri.
Duke qenë se publikimi i tij mund të ketë për qëllim destabilizimin e Kremlinit, është e dukshme që shërbimi i inteligjencës evropiane në të njëjtën kohë do ta paralajmëronte në mënyrë efektive Kremlinin për një grusht shteti të mundshëm.
Putini i mbijetoi një përpjekjeje të mëparshme për grusht-shteti në qershor 2023, kur shefi mercenar Yevgeny Prigozhin udhëhoqi një marshim të dështuar drejt Moskës.
Mosmarrëveshjet e brendshme në elitën e Moskës shpesh i nënshtrohen spekulimeve të rënda, por rrallë ekspozohen. Dhe thellë në pushtimin e Ukrainës, ndërsa mbështetja amerikane për Kievin po pakësohet, agjencitë evropiane të inteligjencës kanë motivim të konsiderueshëm për të sugjeruar konflikte dhe paranojë në rritje në Kremlin.
Natyra e një inteligjence të tillë i bën disa nga detajet të vështira për t'u verifikuar.
Disa nga masat e sigurisë rreth Putinit të detajuara janë raportuar më parë, ose supozohej gjerësisht se ishin rasti, duke përfshirë kontrollet intensive trupore, shmangien e telefonave inteligjentë nga Kremlini dhe kufizimin e lëvizjeve të presidentit.
Putini ende shihet rregullisht në publik, këtë javë duke u takuar me udhëheqësin çeçen Ramzan Kadyrov dhe ministrin e jashtëm të Iranit, Abbas Araghchi.
Putini filloi të izolohej gjatë pandemisë Covid-19, shpesh duke u ulur në fund të një tavoline të gjatë nga mysafirët e tij të profilit të lartë, deri sa urdhëroi pushtimin në shkurt 2022.
Raportet kanë sugjeruar se ai përdor të njëjtën zyrë në vende të shumta nga të cilat mund t'i drejtohet kabinetit të tij me anë të një lidhjeje video.
Detajet e masave të reja të sigurisë vijnë disa ditë pasi Moska njoftoi ndryshime të rëndësishme në paradën e saj në Sheshin e Kuq të 9 majit për të përkujtuar fitoren ndaj Gjermanisë naziste.
Ngjarja e këtij viti - e pesta që nga pushtimi i plotë i Ukrainës - do të zhvillohet pa armë të rënda, të tilla si forca të blinduara dhe raketa.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tregoi se kërcënimi dhe suksesi i fundit i sulmeve me rreze të gjatë veprimi të Ukrainës ishte një motivim.
"Në sfondin e këtij kërcënimi terrorist", tha ai, "sigurisht, po merren të gjitha masat për të minimizuar rrezikun".
Paradat e mëparshme kanë qenë një shfaqje e fuqisë ushtarake të Kremlinit, por janë zvogëluar që nga fillimi i pushtimit të Ukrainës, duke përmendur shqetësime operacionale dhe të sigurisë.
Grindja në Kremlin
Raporti i inteligjencës sugjeroi se një shkëmbim i nxehtë midis drejtuesve të lartë në një takim të Kremlinit në fund të vitit të kaluar me Putinin shkaktoi pjesërisht masat e reja.
Pas vrasjes së Gjeneral Lejtnant Fanil Sarvarov në Moskë më 22 dhjetor 2025, me sa duket nga agjentë ukrainas, Putin thirri personelin kyç të sigurisë tre ditë më vonë.
Gjatë takimit, Shefi i Shtabit të Përgjithshëm, Valery Gerasimov, kritikoi kreun e Shërbimit Federal të Sigurisë (FSB), Alexander Bortnikov, për dështimin në mbrojtjen e oficerëve të tij, të cilët nga ana tjetër u ankuan për mungesë burimesh dhe personeli për të kryer punën, thuhet në raport.
"Duke theksuar frikën dhe demoralizimin që kjo ka shkaktuar tek personeli (ushtarak), Valeri Gerasimov kritikoi ashpër homologët e tij në shërbimet speciale për mungesën e largpamësisë", thuhet në të.
Raporti i inteligjencës thotë gjithashtu: "Në fund të këtij takimi të tensionuar, Vladimir Putin bëri thirrje për qetësi, duke propozuar një format alternativ pune dhe duke i udhëzuar pjesëmarrësit të paraqisnin zgjidhje konkrete për çështjen brenda një jave".
Kjo zgjidhje e shpejtë përfshinte zgjerimin e shtrirjes së Shërbimit të tij Federal të Mbrojtjes (FSO) - i cili në atë kohë mbronte vetëm Gerasimovin në komandën ushtarake - për të ofruar siguri për 10 komandantë të tjerë të lartë.
Raporti pretendon se forcimi i masave të sigurisë së Putinit erdhi pas këtij zgjerimi të fushëveprimit të FSO-së.
Është e rrallë që agjencitë perëndimore të inteligjencës të zbulojnë të dhëna të hollësishme të diskutimeve konfidenciale nga aktorë armiqësorë, të cilat ka të ngjarë të merren nga burime njerëzore ose elektronike, të cilat të dyja rrezikojnë kompromentimin nëse zbulohen.
Megjithatë, publikimi i tyre mund të pasqyrojë një përpjekje nga zyrtarët evropianë për të kapur një shpresë që kritikët kanë argumentuar se ka qenë prej kohësh strategjia e tyre e vetme për të mposhtur Rusinë në Ukrainë - të presin për shembjen e saj të brendshme. /Telegrafi/