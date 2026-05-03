Shkurtimi i numrit të trupave gjermane i dërgon sinjal të gabuar Rusisë, thonë dy republikanë të lartë amerikanë
Dy ligjvënës të lartë republikanë amerikanë kanë kritikuar një vendim të Pentagonit për të shkurtuar me 5,000, numrin e trupave amerikane të stacionuara në Gjermani, duke thënë se kjo rrezikon të minojë frenimin dhe do t'i dërgojë sinjal të gabuar Rusisë.
Roger Wicker dhe Mike Rogers, të cilët kryesojnë përkatësisht komitetet e shërbimeve të armatosura të Senatit dhe Dhomës së Përfaqësuesve, thanë se në vend që të tërhiqen, këto trupa duhet të zhvendosen më në lindje.
Në një deklaratë të përbashkët, Wicker dhe Rogers thanë se ishin "shumë të shqetësuar nga vendimi për të tërhequr një brigadë amerikane nga Gjermania", ndërsa aleatët evropianë po shkojnë drejt shpenzimit më të madh të prodhimit të tyre ekonomik (PBB) për mbrojtje.
"Zvogëlimi i parakohshëm i pranisë së Amerikës në Evropë përpara se këto aftësi të realizohen plotësisht rrezikon të minojë frenimin dhe t'i dërgojë sinjalin e gabuar Vladimir Putinit", thuhej në deklaratë, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"Në vend që të tërhiqen forcat nga kontinenti krejtësisht, është në interesin e Amerikës të ruajë një frenim të fortë në Evropë duke i zhvendosur këto 5,000 forca amerikane në lindje".
Zëdhënësi i Pentagonit, Sean Parnell, të premten tha se masa pasoi një shqyrtim të plotë dhe njohu "kërkesat dhe kushtet e situatës në terren".
E të shtunën, presidenti Donald Trump tha se mund të ndodhin shkurtime të mëtejshme, pa dhënë detaje.
Ndërkohë, ministri i mbrojtjes i Gjermanisë tha se vendimi i Pentagonit ishte "i parashikueshëm".
Duke folur për agjencinë e lajmeve DPA, Boris Pistorius theksoi gjithashtu se "prania e ushtarëve amerikanë në Evropë, dhe veçanërisht në Gjermani, është në interesin tonë dhe në interes të SHBA-së".
Veç tij, aleanca ushtarake e NATO-s tha se po kërkonte sqarime nga Uashingtoni.
Lëvizja e Uashingtonit vjen pasi Trump kritikoi kancelarin gjerman Friedrich Merz për thënien se SHBA-të ishin "poshtëruar" nga negociatorët iranianë në luftën e vazhdueshme.
Dislokimi ushtarak amerikan në Gjermani është shumë më i madhi në Evropë, krahasuar me rreth 12,000 në Itali dhe 10,000 në Mbretërinë e Bashkuar.
Trump ka sugjeruar gjithashtu tërheqjen e trupave amerikane nga Italia dhe Spanja. /Telegrafi/