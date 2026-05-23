"Vallëzim në qiell", Pentagoni publikon video dhe dokumente të reja për UFO/UAP
Pentagoni amerikan ka publikuar një grup të ri videosh dhe dokumentesh për UFO/UAP, që tregojnë objekte të çuditshme fluturuese të vërejtura nga personeli ushtarak gjatë viteve.
Dosjet përfshijnë pamje nga vende si Lindja e Mesme, Irani dhe Siria, ku janë vërejtur objekte të pazakonta në qiell.
Publikimi u urdhërua pasi presidenti amerikan, Donald Trump kërkoi më shumë transparencë dhe qasje publike në dosjet për UFO-t në fillim të këtij viti.
Pentagoni thotë se videot tregojnë “fenomene ajrore të paidentifikuara” (UAP), që nënkupton objekte të cilat nuk mund të shpjegoheshin menjëherë.
Megjithatë, Pentagoni ka theksuar qartë se nuk ka asnjë provë të konfirmuar për alienë apo jetë jashtëtokësore në këto materiale. Ekspertët thonë se shumë nga pamjet mund të kenë shpjegime krejtësisht të zakonshme, ndërsa disa raste ende mbeten të paqarta.
Në të njëjtën kohë, një imazh viral i publikuar nga Trump, ku ai shfaqej duke “arrestuar një alien”, u zbulua se ishte një imazh i gjeneruar nga inteligjenca artificiale, jo një fotografi reale. Imazhi ishte shpërndarë për humor dhe u bë shpejt viral në rrjetet sociale.
Publikimi i këtyre dosjeve të reja ka shkaktuar diskutime të mëdha online, me shumë njerëz të entuziazmuar për UFO-t, ndërsa të tjerë theksojnë se ende nuk ka prova reale për jetën jashtëtokësore. /Telegrafi/