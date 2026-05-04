Pas sulmeve të fuqishme në Rusi, Putin shkarkon komandantin e mbrojtjes ajrore
Presidenti rus Vladimir Putin ka zëvendësuar komandantin e Forcave Hapësinore Ruse, të cilat përfshijnë forcat e mbrojtjes ajrore dhe të mbrojtjes nga raketat.
Gjeneral-kolonel Alexander Chaiko është emëruar në këtë post, duke zëvendësuar gjeneralin Viktor Afzalov, i cili drejtoi Forcat Hapësinore që nga viti 2023, raporton RBK, duke cituar një burim të njohur me situatën, transmeton Telegrafi.
Chaiko, 54 vjeç, i diplomuar në shkollën ushtarake Suvorov të Moskës, komandoi forcat ruse në Siri në fund të viteve 2010 dhe ka udhëhequr Distriktin Ushtarak Lindor që nga viti 2021.
Sipas BE-së, Chaiko, i vlerësuar me titullin Hero i Rusisë, është i lidhur me ngjarjet në Bucha: ai udhëhoqi një grup të akuzuar për vrasje masive të civilëve pranë Kievit.
At least four fuel tanks are burning in Tuapse after the attack
OSINT analysts from “CyberBoroshno” say drones hit the refinery itself this time, not just the storage tanks as before.
Më 16 mars 2026, në përvjetorin e katërt të tragjedisë, Bashkimi Evropian vendosi sanksione personale kundër Chaikos, së bashku me tetë personel të tjerë ushtarakë rusë.
Putin vendosi të zëvendësojë komandantin e Forcave Hapësinore - forcat përgjegjëse, ndër të tjera, për mbrojtjen ajrore - pas një serie sulmesh me dronë që mbrojtja ajrore nuk ishte në gjendje t'i zmbrapste.
Në fund të marsit, portet më të mëdha të naftës në Rusi në Detin Baltik u sulmuan nga dronët, duke ndaluar eksportet.
Në prill, objektet e naftës në Rusi u sulmuan më shumë se 20 herë: u goditën të paktën nëntë rafineri, pesë prej të cilave ndaluan prodhimin, duke rezultuar në rënien e prodhimit të rafinimit të naftës në vend në nivelin më të ulët që nga viti 2009.
Porti dhe rafineria në Tuapse u goditën katër herë, duke rezultuar në djegien e dhjetëra mijëra ton naftë dhe produkte nafte, "shi nafte" mbi qytet dhe një derdhje të naftës në det.
Hell in Tuapse: authorities refuse to cancel school despite an environmental disaster
In the city, where an oil terminal has been burning for days, black rain is falling.
Më 30 prill, situata u përsërit në Perm, ku u goditën rezervuarët e magazinimit Transneft dhe rafineria Permnefteorgsintez, e shtata më e madhe në vend.
Për shkak të kërcënimit me dron, Kremlini u detyrua të shkurtonte paradën e Ditës së Fitores në Moskë: për herë të parë që nga viti 2009, ajo do të mbahet pa pajisje ushtarake.
Parada do të zgjasë më pak se një orë në vend të një ore e gjysmë tradicionale. Deputetët e Dumës ruse gjithashtu do të ndalohen nga tribunat. /Telegrafi/