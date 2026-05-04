Presidenti rus Vladimir Putin ka zëvendësuar komandantin e Forcave Hapësinore Ruse, të cilat përfshijnë forcat e mbrojtjes ajrore dhe të mbrojtjes nga raketat.

Gjeneral-kolonel Alexander Chaiko është emëruar në këtë post, duke zëvendësuar gjeneralin Viktor Afzalov, i cili drejtoi Forcat Hapësinore që nga viti 2023, raporton RBK, duke cituar një burim të njohur me situatën, transmeton Telegrafi.

Chaiko, 54 vjeç, i diplomuar në shkollën ushtarake Suvorov të Moskës, komandoi forcat ruse në Siri në fund të viteve 2010 dhe ka udhëhequr Distriktin Ushtarak Lindor që nga viti 2021.

Sipas BE-së, Chaiko, i vlerësuar me titullin Hero i Rusisë, është i lidhur me ngjarjet në Bucha: ai udhëhoqi një grup të akuzuar për vrasje masive të civilëve pranë Kievit.

Më 16 mars 2026, në përvjetorin e katërt të tragjedisë, Bashkimi Evropian vendosi sanksione personale kundër Chaikos, së bashku me tetë personel të tjerë ushtarakë rusë.

Putin vendosi të zëvendësojë komandantin e Forcave Hapësinore - forcat përgjegjëse, ndër të tjera, për mbrojtjen ajrore - pas një serie sulmesh me dronë që mbrojtja ajrore nuk ishte në gjendje t'i zmbrapste.

Në fund të marsit, portet më të mëdha të naftës në Rusi në Detin Baltik u sulmuan nga dronët, duke ndaluar eksportet.

Në prill, objektet e naftës në Rusi u sulmuan më shumë se 20 herë: u goditën të paktën nëntë rafineri, pesë prej të cilave ndaluan prodhimin, duke rezultuar në rënien e prodhimit të rafinimit të naftës në vend në nivelin më të ulët që nga viti 2009.

Porti dhe rafineria në Tuapse u goditën katër herë, duke rezultuar në djegien e dhjetëra mijëra ton naftë dhe produkte nafte, "shi nafte" mbi qytet dhe një derdhje të naftës në det.

Më 30 prill, situata u përsërit në Perm, ku u goditën rezervuarët e magazinimit Transneft dhe rafineria Permnefteorgsintez, e shtata më e madhe në vend.

Për shkak të kërcënimit me dron, Kremlini u detyrua të shkurtonte paradën e Ditës së Fitores në Moskë: për herë të parë që nga viti 2009, ajo do të mbahet pa pajisje ushtarake.

Parada do të zgjasë më pak se një orë në vend të një ore e gjysmë tradicionale. Deputetët e Dumës ruse gjithashtu do të ndalohen nga tribunat.

