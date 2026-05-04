Meloni paralajmëron se Evropa duhet të “forcojë sigurinë tonë” pas grindjes së SHBA-së me Gjermaninë
Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, ka paralajmëruar se Evropa duhet të rrisë “kapacitetin e saj të reagimit”, pasi Shtëpia e Bardhë kërcënoi të zvogëlojë praninë ushtarake amerikane në vend.
Meloni këmbënguli që kontinenti “duhet të forcojë sigurinë tonë” në një samit të liderëve të BE-së në kryeqytetin armen, Jerevan, pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se do të ulte nivelet e trupave në Itali dhe Spanjë, transmeton Telegrafi.
“Nuk mund t'ju them se çfarë do të ndodhë. SHBA-të kanë diskutuar për shkëputjen e tyre në Evropë për ca kohë, prandaj mendoj se duhet të forcojmë sigurinë tonë dhe të rrisim kapacitetin tonë të reagimit”, u tha Meloni gazetarëve kur u pyet për komentet e Trump.
“Është një zgjedhje që nuk varet nga unë dhe me të cilën personalisht nuk do të pajtohesha”, shtoi ajo.
Gjatë fundjavës, presidenti i SHBA-së, Donald Trump, deklaroi se ushtria amerikane do të tërhiqte 5,000 trupa nga Gjermania, pasi kancelari i vendit, Friederich Merz, dënoi qasjen e Uashingtonit ndaj negociatave me Iranin.
Ishte shenja e fundit e marrëdhënieve të përkeqësuara midis Shtëpisë së Bardhë dhe anëtarëve të NATO-s gjatë mandatit të dytë të Trump në detyrë.
Presidenti ka pohuar vazhdimisht se forcat amerikane po mbajnë në mënyrë disproporcionale përgjegjësitë e sigurisë perëndimore në sfondin e luftës së ashpër të Rusisë në Ukrainë, duke akuzuar më vonë Italinë dhe Spanjën për mosndihmë në fushatën SHBA-Izraelite kundër Iranit në fund të shkurtit.
Disa ministra evropianë, përfshirë Melonin, kanë refuzuar të marrin pjesë në ofensivë, duke e kritikuar fushatën si të paligjshme ose jashtë sferës së së drejtës ndërkombëtare.
Të hënën, Meloni këmbënguli se Italia "gjithmonë i ka mbajtur angazhimet e saj".
"Nuk i konsideroj të sakta disa nga gjërat e thënë për ne", tha ajo.
Meloni do të takohet me Sekretarin e Shtetit të SHBA-së, Marco Rubio në kryeqytetin italian, Romë, të premten, sipas kalendarit të saj publik. /Telegrafi/