Rusia sulmoi kompleksin ku banon ambasadori shqiptar në Kiev, reagon Hoxha
Një tjetër sulm masiv rus me raketa balistike dhe dronë ka tronditur Ukrainën gjatë natës së fundit, duke goditur edhe kompleksin rezidencial ku banon ambasadori shqiptar në Kiev.
Lajmi është bërë publik nga Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, i cili reagoi ashpër përmes një postimi në rrjetin X.
Sipas Hoxhës, sulmi ka vënë në rrezik serioz jetën e ambasadorit shqiptar, duke e cilësuar ngjarjen si “plotësisht të papranueshme”.
Albania strongly condemns yet another brutal and indiscriminate large-scale ballistic missile and drone #attack launched last night by Russia against civilian targets in Ukraine, in total disregard for human life and basic human decency.
This time, the residential complex where…
— Ferit Hoxha🇦🇱 (@HoxhaFer) May 24, 2026
Ferit Hoxha shkruan:
Shqipëria dënon me forcë një tjetër sulm brutal dhe pa dallim në shkallë të gjerë me raketa balistike dhe dronë të nisur mbrëmë nga Rusia kundër objektivave civilë në Ukrainë, në një shpërfillje totale për jetën njerëzore dhe dinjitetin themelor njerëzor.
Këtë herë, kompleksi rezidencial ku banon Ambasadori i Shqipërisë në Ukrainë u godit, duke e vënë jetën e tij në rrezik serioz. Kjo është e papranueshme!
Synimi ose rrezikimi i zonave civile dhe personelit diplomatik përfaqëson një përshkallëzim të rëndë dhe një tjetër kujtesë të zymtë të kostos njerëzore të agresionit të vazhdueshëm të Rusisë.
Kjo luftë e zgjedhur ka zgjatur shumë gjatë. Për më shumë se katër vjet që nga pushtimi i saj i paligjshëm në shkallë të plotë, Rusia ka synuar pa pushim infrastrukturën energjetike, shkollat, spitalet dhe shtëpitë në të gjithë Ukrainën.
Megjithatë, ajo nuk ka arritur të thyejë guximin, vendosmërinë, qëndrueshmërinë dhe forcën e popullit ukrainas.
Rusia nuk po fiton; ajo vetëm po vret, shkatërron dhe po shkakton shkatërrim dhe vuajtje të përhapura. Ne përsërisim thirrjen tonë ndaj Rusisë që të ndërpresë menjëherë këto sulme, t'i japë fund luftës kundër Ukrainës, të respektojë plotësisht ligjin ndërkombëtar dhe të kthehet në negociata.
Shqipëria do të vazhdojë të qëndrojë fort pranë Ukrainës dhe përsërit mbështetjen e saj të palëkundur për sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Ukrainës .
Ata që janë përgjegjës për këto sulme duhet të mbahen përgjegjës. Ambasadori i Federatës Ruse në Shqipëri është thirrur për shpjegime. /Telegrafi/