Albion Rrahmani gjen golin për Sparta Pragën
Sulmuesi Albion Rrahmani ka shënuar edhe një tjetër gol për Spartën e Pragës.
Ylli i Kosovës realizoi vetëm tre minuta pasi nisi pjesa e dytë për t’ua rikthyer epërsinë vendasve.
Pas një asistimit të Zelenyt, Rrahmani me një goditje të saktë e mposhti portierin mysafir.
⏱️ 48. MINUTA
GÓÓÓL! ⚽ Albion Rrahmani si navedl míč a z hranice vápna zamířil přesně k tyči 📐
[ACS 2:1 HKR]
— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) May 24, 2026
Ky është goli i 11-të i Rrahmanit në elitën e futbollit çek, ndërsa ka kontribuar edhe me tri asistime në proces./Telegrafi/
Další skvělou ranou dokonal obrat pro Spartu Albion Rrahmani! 🚀#OneplaySport | #ChanceLiga pic.twitter.com/JgeinPymRG
— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) May 24, 2026