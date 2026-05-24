Sulmuesi Albion Rrahmani ka shënuar edhe një tjetër gol për Spartën e Pragës.

Ylli i Kosovës realizoi vetëm tre minuta pasi nisi pjesa e dytë për t’ua rikthyer epërsinë vendasve.

Pas një asistimit të Zelenyt, Rrahmani me një goditje të saktë e mposhti portierin mysafir.

Ky është goli i 11-të i Rrahmanit në elitën e futbollit çek, ndërsa ka kontribuar edhe me tri asistime në proces./Telegrafi/

