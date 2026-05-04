Në podcastin “Rrugëtimi”, Fahrije Hoti ka ndarë edhe një nga momentet më të forta të jetës së saj, përballjen me presidentin serb, Aleksandar Vuçiq, në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara në prill të 2024-ës.

Ajo e përshkruan këtë përvojë si një rikthim të dhimbshëm në kujtimet e luftës.

“Unë për vete e kam pa krejt Serbinë te Vuçiqi, edhe pse kam qenë në anën e kundërt kur para meje ka fol presidentja. Unë e kam pa krejt atë tmerrin edhe një herë nëpër krye”, shprehet Hoti.

Fahrije Hoti në “Rrugëtimi” - nga humbjet në luftë te ndërtimi i një biznesi që fuqizon gratë

Sipas saj, ndjesia e frikës nuk ishte zhdukur, pavarësisht viteve që kanë kaluar.

“Po unë e kam pas frikën. Kam mendu që prapë do të jem në dorën e tyre, aq egoja e tij, urrejtja e tij ndaj shqiptarëve, ka qenë hala prezent”, tregon Hoti për atë që pa në sytë e presidentit serb.

Megjithatë, ajo e konsideron të rëndësishme pjesëmarrjen dhe përfaqësimin në një forum ndërkombëtar, derisa i shpreh mirënjohje të thellë ish-presidentes Vjosa Osmani për guximin që në këtë asamble të paraqitej me katër gra, viktima të luftës.

“Prezenca ime në Kombet e Bashkuara fal presidentes, për mua ka qenë krenari, krenari më e madhe që kam qenë vetë prezent e kam dëgjuar vetë”, u shpreh Hoti.


Ky moment mbetet një nga më të ndjeshmit në rrëfimin e saj, duke reflektuar peshën emocionale të së kaluarës dhe rëndësinë e ballafaqimit me të.

Ish- presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së në New York, në prill të vitit 2024 mori me vete katër heroina të Kosovës: Elhame Muqollin, Vasfije Krasniqi-Goodmanin, Shyhrete Tahiri-Sylejmanin dhe Fahrije Hotin.

