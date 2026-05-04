Rama: Adelina Sahiti vazhdon mandatin si drejtoreshë për Mirëqenie Sociale
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka njoftuar se Drejtoresha për Mirëqenie Sociale, Adelina Sahiti, do të vazhdojë edhe një mandat në këtë pozitë, duke theksuar përkushtimin e saj për forcimin e shërbimeve sociale dhe mbështetjen e kategorive në nevojë.
Rama ka vlerësuar se puna në fushën e mirëqenies sociale do të vijojë me intensitet, duke e cilësuar atë jo vetëm si prioritet institucional, por si përgjegjësi të përbashkët për një Kryeqytet më të drejtë dhe më të kujdesshëm ndaj çdo qytetari.
“Punët e mira vazhdojnë, bashkë për mirëqenien e qytetarëve të Kryeqytetit", ka shkruar Rama./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate