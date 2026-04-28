Robotë humanoidë do të punojnë si transportues bagazhesh në aeroportin e Tokios
Japan Airlines ka nisur një projekt pilot për përdorimin e robotëve humanoidë në aeroportin Haneda Airport, duke filluar nga muaji maj. Robotët, të prodhuar nga kompania kineze Unitree Robotics, do të ndihmojnë në transportimin e bagazheve dhe ngarkesave në pistë.
Ky eksperiment, që pritet të zgjasë deri në vitin 2028, synon të lehtësojë mungesën e fuqisë punëtore në Japan, e cila po përballet me rritje të turizmit dhe plakje të popullsisë.
Robotët mund të punojnë për 2-3 orë pa ndërprerje dhe në të ardhmen mund të përdoren edhe për pastrimin e avionëve.
Megjithatë, detyrat kritike si siguria do të mbeten në duart e njerëzve. Autoritetet shpresojnë që kjo teknologji të ulë ngarkesën fizike për punonjësit dhe të rrisë efikasitetin në një nga aeroportet më të ngarkuara në botë. /Telegrafi/