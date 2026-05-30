Startup-i “Shift” pastron falas apartamentet në New York për të trajnuar robotët e së ardhmes
Një startup i quajtur Shift ka nisur një iniciativë të pazakontë në New York: ofron pastrim falas të apartamenteve për banorët, por qëllimi i vërtetë nuk është shërbimi i zakonshëm i pastrimit.
Në shikim të parë, oferta duket shumë tërheqëse për qytetarët e zënë të metropolit amerikan - një shërbim falas që u kursen kohë dhe energji. Megjithatë, pas kësaj iniciative qëndron një objektiv teknologjik shumë më ambicioz.
Sipas kompanisë, gjatë procesit të pastrimit, çdo lëvizje e punonjësve regjistrohet dhe analizohet në detaje. Këto të dhëna përdoren për të trajnuar sistemet e inteligjencës artificiale dhe robotët shtëpiakë të së ardhmes, të cilët synojnë të kryejnë vetë punët e shtëpisë.
Në thelb, Shift nuk po ndërton vetëm një shërbim pastrimi, por një bazë të dhënash të sjelljeve njerëzore në ambientet shtëpiake — si hapet një derë, si pastrohet një sipërfaqe, si organizohet një dhomë dhe si ndërveprohet me objektet e përditshme.
“Kjo është mënyra se si e shohim të ardhmen: sot ne pastrojmë apartamentin tuaj, nesër robotët do ta bëjnë këtë vetë,” është mesazhi që përcjell kompania.
Ekspertët e teknologjisë e shohin këtë trend si pjesë të garës globale për zhvillimin e robotëve autonomë dhe inteligjencës artificiale që mund të zëvendësojnë punën njerëzore në detyra të përsëritura.
Megjithatë, iniciativa ngre edhe pyetje për privatësinë dhe përdorimin e të dhënave, pasi aktiviteti brenda shtëpive private po shndërrohet në burim trajnimi për teknologji të avancuara.
Shift përfaqëson një shembull të ri të ndërthurjes mes shërbimeve të përditshme dhe zhvillimit të inteligjencës artificiale, ku edhe një veprim i thjeshtë si pastrimi i një apartamenti mund të ketë rol në krijimin e robotëve të së ardhmes. /Telegrafi/