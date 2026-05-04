Robotë humanoidë janë vendosur në qytetin kinez Hangzhou për të ndihmuar policinë e trafikut dhe për të udhëzuar këmbësorët.

Ata janë vendosur në kryqëzimet kryesore, si pjesë e përpjekjeve për të mbështetur menaxhimin e rrugëve gjatë periudhës së festave të majit.

Robotët u panë duke drejtuar këmbësorët dhe automjetet, duke ngritur krahët për të sinjalizuar trafikun dhe duke bashkëvepruar me kalimtarët.

Autoritetet kanë njoftuar se 15 robotë humanoidë u futën në punë për të ndihmuar oficerët në qytet.

Makineritë tërhoqën turma spektatorësh, shumë prej të cilëve ndaluan për të bërë foto dhe video. /Telegrafi/

