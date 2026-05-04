Si vdiq Michael Jackson? 17 vite më vonë, misteret dhe detajet e fundit
Kanë kaluar gati dy dekada nga vdekja e Michael Jackson, por rrethanat e fundit të jetës së mbretit të pop-it vazhdojnë të mbeten ndër më të diskutuarat.
Në atë kohë, Jackson po përgatitej për turneun “This Is It”, që pritej të shënonte rikthimin e tij në skenë pas një pauze të gjatë nga publikimi i muzikës së re.
Sipas raportimeve, këngëtari kishte muaj të tërë që vuante nga pagjumësia dhe kërkoi ndihmën e mjekut të tij personal (me ndërprerje), Dr. Conrad Murray, i cili e trajtoi me Propofol - një anestetik i përdorur zakonisht në kushte spitalore.
Në mëngjesin e 25 qershorit 2009, pas një nate të gjatë pa gjumë, Murray i dha Jackson-it një dozë tjetër Propofol, e cila rezultoi fatale.
Jackson ra në gjumë, por brenda pak minutash ndaloi frymëmarrjen dhe pësoi arrest kardiak.
Pasi e gjeti pa ndjenja, Murray tentoi ta reanimonte, por pa sukses. Më vonë, veprimet e tij u cilësuan si “krejtësisht të pafalshme”, pasi kaloi pothuajse një orë derisa u njoftuan shërbimet emergjente - 911 u telefonua nga punonjësi i stafit/sigurimi Alberto Alvarez rreth 12:21.
Kur paramedikët mbërritën, as ata nuk arritën ta rikthenin në jetë; Jackson u transportua në Ronald Reagan UCLA Medical Center në Los Angeles, ku u shpall i vdekur.
Vdekja e Jackson u klasifikua zyrtarisht si homicid (vrasje).
U kryen dy autopsi: një nga mjeku ligjor i qarkut të Los Angelesit dhe një e kërkuar nga familja.
Autopsia kryesore doli në përfundimin se vdekja erdhi nga intoksikim akut me Propofol, që shkaktoi arrestit kardiak.
Mjeku ligjor përmendi gjithashtu se në organizëm kishte një “përdorim të shumëfishtë barnash”, përfshirë qetësues si Lorazepam dhe Midazolam si edhe Diazepam, Lidocaine dhe Ephedrine.
Në muajt para vdekjes, Jackson po bënte prova intensive për turneun dhe, pavarësisht angazhimeve, pagjumësia vazhdonte.
Murray e kishte trajtuar herë pas here që nga 2006, ndërsa për rreth dy muaj para vdekjes e vizitonte çdo ditë në shtëpi për t’i administruar barna për gjumë.
Sipas deklarimeve të Murray për policinë, Propofol ishte dhënë me kërkesë të Jackson-it, i cili kishte pranuar se e kishte përdorur edhe më parë me mjekë të tjerë.
Natën para vdekjes, Jackson kishte provuar në Crypto.com Arena (ish-Staples Center) dhe u kthye në banesën e marrë me qira në Holmby Hills rreth orës 1:00 të mëngjesit.
Murray pretendoi se dy netët para vdekjes kishte tentuar t’ia hiqte Propofol-in, duke përdorur në vend të tij Valium dhe qetësues të tjerë, por mëngjesin e 25 qershorit – pasi Jackson këmbënguli – i dha 25 mg Propofol (rreth gjysmën e dozës së zakonshme).
Jackson ra në gjumë rreth 10:40, por kur Murray u kthye në dhomë, ai nuk po merrte më frymë.
Edhe pse Murray tha se ishte larguar vetëm “dy minuta”, regjistrimet telefonike sugjeruan se ai kishte bërë/zhvilluar telefonata në periudhën 11:07–11:51.
Në lidhje me fjalët e fundit, Murray deklaroi se Jackson i lutej për Propofol, të cilit i referohej si “milk” (“qumësht”): “Do të doja pak qumësht… të lutem, të lutem ma jep".
Reagimi publik ishte masiv: media raportuan se faqe të mëdha interneti dhe platforma si Twitter e Wikipedia patën mbingarkesë, ndërsa shitjet e muzikës dhe suvenireve u rritën ndjeshëm.
U organizuan dedikime në vende të rëndësishme për karrierën e tij.
Më 7 korrik, u mbajt një ceremoni publike përkujtimore në Crypto.com Arena me mijëra të pranishëm dhe miliona kërkesa për bileta, ndërsa më 3 shtator u zhvillua varrimi privat në Forest Lawn Memorial Park në Los Angeles.
Pas autopsisë, hetimet u fokusuan te Dr. Conrad Murray.
Ai u vetë-dorëzua më 8 shkurt 2010, u deklarua i pafajshëm për akuzën e vrasjes nga pakujdesia (involuntary manslaughter), u vendos një garanci prej 75 mijë dollarësh dhe më pas u lirua.
Gjyqi nisi më 27 shtator 2011.
Në fund, Murray u shpall fajtor dhe u dënua me katër vjet burg, por u lirua pas rreth dy vitesh. /Telegrafi/