Si i mashtroi “peshkaqeni” kosovar 1600 firma zvicerane - dhe përfitoi gati 1 milion franga
Një gjykatë në kantonin e Solothurnit në Zvicër ka trajtuar së fundmi rastin e një shtetasi zviceran me origjinë nga Kosova, i cili akuzohet për një sërë veprash penale financiare, të kryera në mënyrë sistematike gjatë viteve 2018-2020. I akuzuari, një 43-vjeçar, i njohur në mediat lokale me epitetin “Peshkaqeni i regjistrave”, ka përfituar një shumë totale prej afërsisht 900’000 frangash zvicerane përmes metodave të ndryshme mashtruese.
Shtylla kryesore e aktivitetit të tij kriminal bazohej në monitorimin e Regjistrit Tregtar të Zvicrës. Sapo një kompani e re regjistrohej zyrtarisht, i akuzuari u dërgonte themeluesve formularë që ngjanin me fatura zyrtare shtetërore. Dokumentet përfshinin fletëpagesa për shuma mes 550 dhe 560 frangash, të cilat shumë prej bizneseve të reja i paguanin duke besuar se ishin taksa të detyrueshme regjistrimi.
Sipas aktakuzës prej 37 faqesh, ky proces u përsërit me më shumë se 1600 ndërmarrje. Paratë transferoheshin në llogari të ndryshme bankare zvicerane përmes dy kompanive që i akuzuari zotëronte vetë.
Përveç faturave fiktive, i akuzuari ishte përfshirë në manipulime në sektorin e ndërtimit. Ai mbajti artificialisht në këmbë kompani që ishin drejt falimentimit për të gjeneruar porosi, të cilat më pas ua kalonte nënkontraktorëve pa pasur synim për të shlyer detyrimet. Në një rast tjetër specifik, një person privat humbi 124’000 franga, të cilat i kishte paguar si kapar për renovimin e shtëpisë, shërbim i cili nuk u krye kurrë.
Lista e veprave penale për të cilat u dënua i akuzuari përfshin: Mashtrim sistematik dhe profesional, përvetësim dhe pastrim i rëndë parash, falsifikim i dokumenteve, keqmenaxhim i përsëritur i biznesit dhe falimentim mashtrues, mungesë e mbajtjes së kontabilitetit.
Gjatë seancës, 43-vjeçari, i cili ka punuar më parë si shofer kamioni, shprehu pendesë për veprimet e tij, duke ia atribuar ato dëshirës për luks dhe ndikimit nga shoqëria e keqe. Ai deklaroi se jeta në burg e ka ndryshuar dhe se tani dëshiron të fokusohet te familja dhe puna e ndershme.
Mbrojtja argumentoi se dënimi prej 7 vjetësh ishte “astronomik” në krahasim me rastet e famshme të mashtrimit financiar në Zvicër, ku dënimet ishin më të buta. Avokatja kërkoi uljen e dënimit në 3 vjet, duke theksuar se klienti i saj nuk ka përdorur dhunë dhe është treguar bashkëpunues në fazën e fundit të procesit.
Nga ana tjetër, prokurori e cilësoi aktivitetin e tij si “kriminalitet me normë”, duke theksuar se i akuzuari ka vazhduar të kryejë vepra penale edhe gjatë kohës që procedura penale kishte filluar.
Gjykata theksoi se mbetet në fuqi dënimi prej 7 vjetësh e 10 ditësh burgim, krahas gjobave financiare. Lajmi pozitiv për viktimat është se shuma prej 315’000 frangash e konfiskuar gjatë hetimit do të përdoret për të dëmshpërblyer paditësit privatë. Vendimi nuk është ende i formës së prerë dhe i akuzuari ka të drejtë të ankohet në instanca më të larta./Telegrafi/