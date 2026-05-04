Çitaku ia mbyll derën Limajt: Nuk është çështje fare përfshirja e tij në listën e PDK-së
Anëtarja e Kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku ia ka mbyllur derën mundësisë për përfshirjen e kryetarit të Nsimsës Socialdemokrate, Fatmir Limaj në listë për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit.
Çitaku tha në Frontal në T7 se synimi i PDK-së është që të bëjnë “një listë sa më gjithpërfshirëse”. Në këtë pikë, ajo tha skena politike ka nevojë për figura të reja.
“Synimi ynë është që ta bëjmë një listë sa më gjithpërfshirëse… Unë po besoj që skena politike në Kosovë ka nevojë për figura të reja, ka nevojë për personalitete të reja. Shumë prej nesh – po e fus edhe veten këtu – kemi një jetë të tërë në politikë. Nuk është diskutuar fare çështja e zotit Limaj dhe nuk pres që të ketë një epilog ndryshe nga ai që ishte në zgjedhjet e fundit”, tha ajo.
Çështja e përfshirjes së Limajt në listë, Çitaku tha se diskutohet nëpër studio televizive, por në strukturat drejtuese të partisë, tha se “nuk është çështje fare”.