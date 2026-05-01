Zvicër: Gruaja bie nga ballkoni dhe pëson lëndime të rënda - ngrihet aktakuzë ndaj bashkëshortit të saj kosovar
Një burrë nga Kosova akuzohet se ka keqtrajtuar rëndë gruan e tij. Nga frika ajo dyshohet se ka kërcyer nga ballkoni dhe ka pësuar lëndime të rënda. Prokuroria kërkon për burrin e dhunshëm 10 vjet burg dhe 13 vjet dëbim nga Zvicra.
Në korrik të vitit 2025, në rrethin e qytetit të Lenzburgut ndodhi një ngjarje misterioze, ku një grua ra nga ballkoni. Prokuroria tani ka ngritur akuzë kundër bashkëshortit, një 42-vjeçar nga Kosova, shkruan gazeta “Aargauer Zeitung”. Gruaja u rrëzua nga dritarja më 9 korrik 2025 dhe theu disa eshtra. Mirëpo, mjekët gjetën edhe shenja lëndimesh që nuk përkonin me rrëzimin nga ballkoni.
Fillimisht, gruaja i tha policisë se bëhej fjalë për një aksident. Më vonë ajo ndryshoi dëshminë: tha se kishte ikur në ballkon nga frika, pasi burri e kishte kapur për fyti dhe kërcënuar.
Burri i mohoi akuzat në fillim. Ndërkohë, ai ka pranuar pjesërisht fajin. Prokuroria kërkon dënim me burg dhe dëbim nga vendi.
Mbrëmjen e 9 korrikut 2025, një banore në një komunë të rrethit të Lenzburgut dëgjoi një zhurmë metalike, si ajo e përplasjes së derës së makinës. Më pas, një rënkim të mbytur. Kur shikoi përmes grilave të dritares së banesës së saj, ajo pa një burrë që nxitonte drejt një gruaje që ishte shrirë përtokë. Ai e ngriti atë dhe e dërgoi në spital. Fqinjët njoftuan policinë. Rezultoi se gruaja kishte rënë nga ballkoni i katit të dytë.
Prokuroria vendosi të urdhëronte një ekzaminim nga Instituti i Mjekësisë Ligjore si për gruan e lënduar, ashtu edhe për bashkëshortin e saj. Te ajo u konstatuan thyerje të kockave të këmbëve, gërvishtje dhe hematoma. Por u gjetën edhe lëndime që nuk përshtaten me rënien nga ballkoni: gjakderdhje të brendshme në fytyrë, të cilat mund të shkaktohen nëse dikush të shtrëngon me duar. Gjithashtu u gjetën hematoma të vogla në pjesën e brendshme të buzës së sipërme, të cilat sipas ekspertizës “mund të kenë ardhur nga mbyllja e gojës me forcë duke shtypur buzën e sipërme në dhëmbë”. Përveç kësaj, kishte lëndime në qafë dhe në pjesën e nofullës së poshtme.
Gruaja kishte qenë në rrezik konkret për jetën. Te bashkëshorti u gjetën: shenja gërvishtjeje të freskëta në krahë dhe në gjoks. Kosovari 42-vjeçar u arrestua më 10 korrik dhe u la në paraburgim. Për burrin aktualisht vlen prezumimi i pafajësisë. Kur u mor në pyetje për herë të parë, gruaja tha se lëndimet i kishte pësuar nga një rrëshqitje.
Gati dy javë më vonë ajo u mor sërish në pyetje. Këtë herë gruaja tha se bashkëshorti i saj, rreth orës 21:00, i kishte kërkuar të çonte djalin e tyre të përbashkët në shtrat. “Ajo e dinte saktësisht se çfarë do të ndodhte më pas, pasi kishte ndodhur shpesh. Ajo nuk kishte dashur që djali i saj të flinte, por atë në një moment e kishte zënë gjumi”, thuhet në vendimin e Gjykatës së Lartë. “Burri kishte ardhur dhe e kishte urdhëruar të shkonte në dhomën e ditës. Grilat ishin mbyllur tashmë që askush të mos shihte asgjë”. Duket se burri ishte xheloz dhe ia kontrollonte rregullisht telefonin mobil. Më pas ai e kishte shtrënguar për fyti, me ç’rast ajo ishte mbrojtur duke e gërvishtur dhe kishte thirrur djalin e saj të vogël.
Burri më pas e kishte lëshuar, dhe gjatë vazhdimit të debatit kishte marrë rripin e pantallonave të punës dhe i kishte thënë se ajo duhej ta priste në dhomën e pritjes. Gruaja e dinte se duhej të ikte, përndryshe do të vdiste. Meqenëse nuk e dinte nëse dera e banesës ishte e mbyllur, ajo kishte vrapuar drejt ballkonit për t’u arratisur mbi parmakë. Gjatë kësaj përpjekjeje ajo kishte rënë. Burri kishte shkuar menjëherë te ajo dhe e kishte dërguar në spital. Gjatë rrugës ai e kishte urdhëruar të thoshte se rënia kishte ndodhur gjatë mbylljes së dritares.
Vetë burri, sipas vendimit të Gjykatës së Lartë mbi çështjen e paraburgimit, tha se nuk e dinte se si saktësisht kishte rënë gruaja e tij nga ballkoni.
Por që nga 10 korriku 2025, kosovari nuk është liruar më, por vazhdon të qëndrojë në paraburgim. Sipas Prokurorisë, burri ndërkohë ka pranuar se kishte pasur një sherr dhe se ai është përgjegjës për lëndimet e shkaktuara nga shtrëngimi në fyt i gruas së tij. Prokuroria ka dorëzuar akuzën javën e kaluar në Gjykatën e Qarkut të Lenzburgut. Prokuroria e akuzon 42-vjeçarin për tentativë vrasjeje me dashje, si dhe për delikte të tjera lidhur me dhunën e përsëritur shtëpiake, përfshirë detyrimin, kanosjen dhe sulmin fizik. “Prokuroria kërkon një dënim me burg prej dhjetë vitesh, një gjobë prej 2000 frangash si dhe një dëbim nga vendi për 13 vite”, tha një zëdhënësi i gjykatës. Ende nuk dihet se kur do të mbahet seanca gjyqësore./Telegrafi/