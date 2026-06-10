Rama reagon ndaj Iranit: Qeveria e ajatollahëve i është bashkuar zyrtarisht protestës
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka reaguar këtë të mërkurë në rrjetin social X ndaj një deklarate të zëdhënësit të Iranit lidhur me situatën e protestave kundër projektit të Zvërnecit.
Në postimin e tij, Rama akuzon Teheranin për ndërhyrje dhe përhapje të dezinformimit, duke deklaruar se “qeveria e Ajatollahëve të Teheranit” i është bashkuar zyrtarisht protestës, ndërsa shpreh shqetësimin se kauza mjedisore po përdoret për qëllime politike.
“Ja edhe qeveria e ajatallohëve të Teheranit i bashkohet zyrtarisht protestës, madje edhe me parullat në shqip njësoj si ata që e kthyen nga protestë mjedisore në protestë për rrëzimin e qeverisë!”, shkruan Rama në X.
Kreu i qeverisë thekson se një pjesë e protestuesve vijojnë të jenë të angazhuar për mbrojtjen e mjedisit, por sipas tij, çështja është instrumentalizuar nga aktorë të ndryshëm të brendshëm dhe të jashtëm.
Në reagimin e tij, Rama shprehet se Shqipëria nuk duhet të bëhet “shesh për përplasjet e fuqive të ndryshme”, duke përmendur edhe atë që ai e cilëson si përfshirje të grupeve, mediave ndërkombëtare dhe individëve të ndryshëm që, sipas tij, po kontribuojnë në përhapjen e informacionit të pasaktë rreth projektit.
Kryeministri nënvizon se vendi rrezikon të dëmtojë klimën e investimeve dhe perspektivën e zhvillimit ekonomik nëse krijohet një perceptim negativ për Shqipërinë.
“Shqipëria është shumë e vogël për të rënë në këtë kurth të madh, nga ku rrezikojmë të kthehemi me këmbët tona në pikën që të mos afrohet më asnjë investitor i huaj, ndërsa turizmi të mbetet shumë mbrapa krahasimisht me konkurrentët tanë”, shkruan Rama.
Ja edhe qeveria e ajatallohëve të Teheranit i bashkohet zyrtarisht protestës, madje edhe me parrullat në shqip njësoj si ata që e kthyen nga protestë mjedisore në protestë për rrëzimin e qeverisë!
Bashkëngjitur replika ime edhe në emrin e atyre protestuesve që janë akoma aty… https://t.co/v35elkH66Z
— Edi Rama (@ediramaal) June 10, 2026