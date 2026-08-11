Superjahti luksoz “Deep Blue” në portin e Durrësit
Superjahti luksoz “Deep Blue”, një nga jahtet më të reja dhe më të mëdha në botë, ka mbërritur në Portin e Durrësit për t’u furnizuar me rreth 300 mijë litra karburant.
Nga ky furnizim, buxheti i shtetit pritet të përfitojë rreth 120 mijë euro nga taksa e luksit, e cila është 0.4 euro për çdo litër karburant të furnizuar për mjetet turistike detare.
“Deep Blue” është një superjaht 134 metra i gjatë, i ndërtuar në vitin 2026 nga kompania gjermane Lürssen dhe që lundron nën flamurin e Ishujve Kajman.
Sipas raportimeve ndërkombëtare, jahti është në pronësi të miliarderit kinez Richard Qiangdong Liu, themeluesit dhe drejtuesit të JD.com, ndërsa vlera e tij raportohet rreth 450 milionë dollarë. /Tch/
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