Cllevio: Kam pasuri dy milionë dollarë
Kleviol Ahmeti i njohur për publikun si Clevio në podcast-in me Grida Dumën i ka rrëfyer të gjitha.
Në një nga momentet, reperi shqiptar flet hapur për ndikimin që mendon se ka në publik.
“Me influencën që kam, nxjerr dy deputetë”, thotë ai.
Foto: YouTube
Deklarata bëhet edhe më personale kur përmend të atin, duke thënë se në familjen e tij mbështetja për Sali Berishën ka qenë aq e fortë sa kthehej në përplasje të ashpra.
Ai ndalet edhe te një periudhë e vështirë e jetës së tij, burgu, që sipas tij nuk e ndaloi, por e shtyu të mendojë ndryshe.
Cllevio tregon se pikërisht nga kabina e burgut hodhi hapat e parë në biznesin e syzeve, duke e kthyer një situatë kufizuese në një mundësi fitimi.
Për herë të parë, ka komentuar edhe pasurinë e tij, duke deklaruar se zotëron rreth dy milionë dollarë.
- YouTube www.youtube.com
“Dikur vetëm ëndërroja, sot i kam arritur”, shprehet ai. /Telegrafi/