Spike Lee mbron filmin për Michael Jackson, reagon ndaj kritikëve
Debati rreth trashëgimisë së Michael Jackson është rikthyer fuqishëm në qendër të vëmendjes pas publikimit të filmit biografik kushtuar jetës së tij.
Filmi ka nxitur diskutime të shumta, sidomos për faktin se nuk trajton akuzat për abuzim seksual që dolën në dritë vite më vonë.
Megjithatë, regjisori i njohur Spike Lee ka dalë hapur në mbrojtje të projektit.
Në një intervistë për CNN, Lee argumentoi se kritikat janë të padrejta dhe nuk marrin parasysh kronologjinë e filmit.
Sipas tij, historia përfundon në vitin 1988, ndërsa akuzat ndaj Jackson u shfaqën për herë të parë në vitin 1993.
Për këtë arsye, ai theksoi se nuk ka kuptim që filmi të kritikohet për mungesën e një periudhe që nuk është pjesë e rrëfimit të tij.
Lee shtoi se shumë kritikë po kërkojnë të përfshihen elemente që nuk përputhen me strukturën kohore të filmit.
Ai e konsideron këtë një qasje të gabuar ndaj analizës së një vepre artistike, duke theksuar se çdo film ka kufijtë dhe fokusin e vet narrativ.
Sipas tij, reagimi i publikut tregon një histori tjetër: pavarësisht polemikave, interesi dhe mbështetja për filmin kanë qenë të mëdha në mbarë botën.
Lidhja e Spike Lee me Michael Jackson është e hershme dhe e veçantë.
Ai ka bashkëpunuar drejtpërdrejt me artistin, duke realizuar videoklipin e njohur “They Don’t Care About Us” si dhe dy dokumentarë që eksplorojnë karrierën dhe ndikimin e tij në muzikë dhe kulturë.
Kjo përvojë, sipas shumëkujt, i jep Lee një perspektivë më të thellë në vlerësimin e figurës së Jackson.
Filmi biografik Michael ka rezultuar gjithashtu një sukses i madh në arkëtime.
Ai debutoi me rreth 89.7 milionë euro dhe brenda pak javësh ka arritur mbi 389 milionë euro në nivel global, duke treguar se publiku vazhdon të jetë i interesuar për jetën dhe trashëgiminë e “Mbretit të Pop-it”, pavarësisht debateve që e shoqërojnë. /Telegrafi/