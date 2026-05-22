Rozana Radi dhe Erzina bashkë në një emision, gruaja dhe ish-e dashura e reperit MC Kresha diskutojnë për "ish"-at
Bashkëshortja e reperit Mc Kresha, Erzina, ishte e ftuara speciale në emisionin “Goca dhe Gra”, ku përballë panelit të grave dhe këngëtares Rozana Radi ka folur hapur për një temë që shpesh ngjall diskutime në shoqërinë shqiptare: a mund të mbeten miq ish-partnerët?
Gjatë bisedës me temën “Vajzat shqiptare nuk rrinë miq me ish-të dashurit”, Erzina e shprehu qartë dhe pa ekuivok qëndrimin e saj. Sipas saj, nëse një çift është ndarë dhe nuk kanë fëmijë bashkë, nuk ka ndonjë arsye reale që të ruhet një miqësi e afërt.
Ajo theksoi se respekti mund të mbetet dhe nëse ndodh të takohesh rastësisht me ish-partnerin, një përshëndetje e thjeshtë është normale. Por, siç u shpreh Erzina, nuk ka pse të vazhdojnë komunikime të tipit “si je” apo “çfarë po bën”, sepse “gjërat kanë përfunduar”.
Megjithatë, ajo bëri edhe një dallim të rëndësishëm: situata ndryshon tërësisht kur çifti ka fëmijë, pasi në atë rast komunikimi mbetet i domosdoshëm për shkak të përgjegjësive dhe rritjes së tyre.
Mendimit të Erzinës i është bashkuar plotësisht edhe Rozana Radi, e cila tha se pavarësisht se sa modernë përpiqemi të dukemi, një histori që mbaron, mbaron për arsye konkrete.
Rozana ngriti edhe një pikëpyetje gjatë debatit, duke thënë se nuk e kupton pse dikush do të kërkonte ende këshilla nga një ish-partner, kur lidhja ka marrë fund dhe secili ka vazhduar jetën e tij.
Në fund, prania e Erzinës në studio u vlerësua maksimalisht nga Rozana, e cila gjatë transmetimit u shpreh: “Kënaqësi që të kemi sot një zonjë të nderuar që ka zgjedhur të jetë mes nesh në Goca dhe Gra”. /Telegrafi/