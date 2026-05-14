Prezantohet roboti gjigant
Kompania kineze e robotikës Unitree ka prezantuar GD01, një “mecha” gjigant i dizajnuar për t’u pilotuar nga brenda dhe që konsiderohet si automjeti i parë i tillë i gatshëm për prodhim masiv.
Ky robot transformues peshon rreth 500 kilogramë me një person brenda dhe kushton rreth 3.9 milionë juan (afërsisht 650 mijë dollarë).
Në pamje të parë, ai ngjan me një robot të filmave sci-fi, me kabinë ku ulet piloti dhe me aftësi për të ecur si në dy këmbë ashtu edhe në katër.
Sipas kompanisë, GD01 mund të ndryshojë formë gjatë lëvizjes, duke kaluar nga pozicioni humanoid në një mënyrë katërkëmbëshe për stabilitet më të madh në terren të vështirë. Në demonstrime, roboti shihet duke ecur, duke u transformuar dhe madje duke rrëzuar mure me tulla.
GD01 është në thelb një platformë robotike e madhe ku njeriu futet brenda dhe e kontrollon nga kabina, duke funksionuar si një “trup mekanik” i zgjeruar.
Kompania e përshkruan si një mjet civil dhe jo ushtarak, megjithëse ende nuk janë dhënë shumë detaje teknike për përdorimin e tij praktik. /Telegrafi/
