Autoritetet iraniane kanë zgjedhur dje udhëheqësin e ri suprem – Mojtaba Khamenei.

Ai është vetëm i treti që merr këtë rol që nga revolucioni islamik në vitin 1979 dhe ndjek gjurmët e të atit pasi u vra në sulmet amerikane-izraelite.

Në fakt, kishte pasur spekulime se ai vetë ishte vrarë në fillim të luftës, transmeton Telegrafi.

Media shtetërore iraniane e ka quajtur atë "janbaz" - që do të thotë "i plagosur nga armiku" - në "luftën e Ramazanit", siç i referohet Teherani konfliktit.

Por nuk është e qartë nëse kjo lidhet me plagët e pësuara në këtë luftë, me një analist që më vonë sugjeroi se ato lëndime mund të jenë pësuar gjatë shërbimit të tij në luftën Iran-Irak në vitet 1980. /Telegrafi/

