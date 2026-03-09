Udhëheqësi i ri suprem përshkruhet si 'i plagosur' - por ka mister rreth asaj që do të thotë kjo
Autoritetet iraniane kanë zgjedhur dje udhëheqësin e ri suprem – Mojtaba Khamenei.
Ai është vetëm i treti që merr këtë rol që nga revolucioni islamik në vitin 1979 dhe ndjek gjurmët e të atit pasi u vra në sulmet amerikane-izraelite.
Në fakt, kishte pasur spekulime se ai vetë ishte vrarë në fillim të luftës, transmeton Telegrafi.
Emiratet e Bashkuara Arabe publikojnë video të mbrojtjes ajrore që lokalizojnë dhe shkatërrojnë dronë iranian
Media shtetërore iraniane e ka quajtur atë "janbaz" - që do të thotë "i plagosur nga armiku" - në "luftën e Ramazanit", siç i referohet Teherani konfliktit.
Por nuk është e qartë nëse kjo lidhet me plagët e pësuara në këtë luftë, me një analist që më vonë sugjeroi se ato lëndime mund të jenë pësuar gjatë shërbimit të tij në luftën Iran-Irak në vitet 1980. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate