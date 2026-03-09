Emiratet e Bashkuara Arabe publikojnë video të mbrojtjes ajrore që lokalizojnë dhe shkatërrojnë dronë iranian
Emiratet e Bashkuara Arabe thanë të shtunën se sistemet e tyre të mbrojtjes ajrore kanë kapur raketa balistike dhe dronë të lëshuar nga Irani.
Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe tha në një deklaratë se mbrojtja e saj ajrore iu përgjigj kërcënimeve me raketa dhe dronë që synonin vendin.
Ministria shtoi se tingujt e dëgjuar në zona të ndryshme u shkaktuan nga sistemet e mbrojtjes ajrore që kapnin raketat balistike dhe dronët që vinin.
Nuk u publikuan detaje të menjëhershme në lidhje me dëmet ose viktimat e mundshme, transmeton Telegrafi.
Ky zhvillim erdhi pavarësisht se presidenti iranian Masoud Pezeshkian tha të shtunën se Irani do të përmbahej nga sulmet ndaj shteteve fqinje nëse nuk do të niseshin sulme kundër vendit nga territori i tyre.
Irani filloi të lëshonte raketa dhe dronë më 28 shkurt drejt Izraelit dhe vendeve të Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.
Disa nga sulmet kanë shkaktuar viktima dhe dëme në vende civile, duke përfshirë portet dhe ndërtesat e banimit.
Teherani thotë se sulmet janë në përgjigje të një fushate ushtarake amerikano-izraelite kundër Iranit që ka vrarë qindra njerëz, përfshirë udhëheqësin suprem Ali Khamenei dhe zyrtarë të lartë ushtarakë. /Telegrafi/
