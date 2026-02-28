Paralajmëron Katari: Do të përgjigjemi ndaj çdo agresioni
Ministria e Punëve të Jashtme e Katarit tha se vendi rezervon të drejtën e plotë për t'u përgjigjur në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe në një mënyrë proporcionale me agresionin, në mbrojtje të sigurisë dhe interesave të tij kombëtare.
Ministria gjithashtu riafirmoi angazhimin e Katarit për dialog me Iranin dhe bëri thirrje për ndërprerjen e menjëhershme të çdo veprimi përshkallëzues.
Ajo shprehu solidaritet me Kuvajtin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordaninë dhe Bahreinin, duke dënuar shkeljet e sovranitetit të tyre dhe duke theksuar rëndësinë e mbrojtjes së stabilitetit rajonal.
Sulmet e mëparshme kishin në shënjestër interesat amerikane në të gjithë rajonin, me shpërthime të raportuara në bazat amerikane në Katar, Bahrein, Kuvajt dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
Raportet sinjalizojnë një përshkallëzim të mprehtë dhe zgjerim të konfliktit pas sulmeve të koordinuara të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit më herët të shtunën.
Ndryshe, Ministria e Mbrojtjes tha se mbrojtja e saj ajrore ka kapur me sukses disa raketa përpara se ato të hynin në hapësirën ajrore të Katarit.
Më vonë u konfirmua se një valë e tretë sulmesh që synonin zona të shumta në të gjithë vendin u kap gjithashtu, falë gatishmërisë së lartë dhe koordinimit midis autoriteteve të sigurisë.
Ministria theksoi se forcat e armatosura kanë aftësi të plota për të mbrojtur sigurinë kombëtare dhe për t'iu përgjigjur me vendosmëri çdo kërcënimi të jashtëm, si dhe riafirmoi se situata e sigurisë mbetet e qëndrueshme dhe plotësisht nën kontroll.
Autoritetet u bënë thirrje qytetarëve dhe banorëve të ruajnë qetësinë dhe të qëndrojnë në vende të sigurta deri në njoftim të mëtejshëm. /Telegrafi/