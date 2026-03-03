A kanë vendet e Gjirit mbrojtje ajrore të mjaftueshme për të vazhduar të 'bllokojnë' sulmet iraniane?
Sulmi i përbashkët SHBA-Izrael ndaj Iranit ka shkaktuar sulme hakmarrëse në të gjithë Lindjen e Mesme, duke përfshirë vendet që strehojnë baza ushtarake amerikane.
Sulmet kanë goditur qendrat urbane, infrastrukturën energjetike, aeroportet dhe hotelet, duke tronditur popullsitë e mësuara prej kohësh me sigurinë relative - dhe duke ngritur pyetje se sa gjatë mund të përballojë mbrojtja e tyre ajrore.
Ja një vështrim se sa raketa dhe dronë kanë raportuar vendet e Gjirit që nga fillimi i luftës:
Kuvajti ka ‘bllokuar’ 178 raketa balistike dhe 384 dronë, sipas Agjencisë së Lajmeve të Kuvajtit të hënën.
Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) kanë ‘bllokuar’ 169 raketa nga 182 të zbuluara, me pjesën tjetër që ka rënë në det. Gjithashtu ka ‘bllokuar’ 645 dronë, me 44 të tjerë që kanë goditur brenda territorit shtetëror, sipas ministrisë së mbrojtjes.
Bahreini ka ‘bllokuar’ 70 raketa dhe 76 dronë, raportoi media shtetërore të martën, duke cituar Komandën e Përgjithshme të Forcave Mbrojtëse të Bahreinit, përcjell Telegrafi.
Katari ka ‘bllokuar’ 101 raketa nga një total prej 104 të zbuluara, si dhe 24 nga 39 dronë, dhe ka rrëzuar dy aeroplanë bombardues iranianë SU-24, sipas Agjencisë Shtetërore të Lajmeve të Katarit.
Arabia Saudite nuk ka publikuar një shifër totale të raketave ose dronëve të ‘bllokuar’. Ambasada e SHBA-së në Riad u godit nga dronë të dyshuar iranianë, sipas dy burimeve të njohura me çështjen të martën. Ministria e Mbrojtjes më vonë tha se tetë dronë u ‘bllokuan’ pranë qyteteve të Riadit dhe Al-Kharjit.
Omani ka luajtur prej kohësh një rol ndërmjetësues midis Uashingtonit dhe Teheranit dhe kryesisht ka qëndruar larg vijës së zjarrit. Por porti tregtar Duqm i Omanit u shënjestrua nga dy dronë të dielën, dhe një cisternë nafte u sulmua rreth pesë milje detare larg bregdetit të Masandamit.
Mbetet e paqartë se sa kohë shtetet e Gjirit mund të mbajnë mbrojtjen e tyre ajrore para se të shterojë.
Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Katari kanë kundërshtuar me forcë një raport të Bloomberg në lidhje me kapacitetet e tyre në rënie të mbrojtjes ajrore - duke këmbëngulur se interceptorët e tyre mbeten të pajisur mirë dhe se raporti është i pasaktë.
Është gjithashtu e paqartë se sa shumë i ka varfëruar Irani rezervat e tij të raketave dhe dronëve.
Një ekspert tha se Irani ka shumë më tepër raketa balistike me rreze të shkurtër sesa predha me rreze të gjatë, duke i bërë fqinjët e tij të Gjirit më të lehtë për t'u goditur. /Telegrafi/