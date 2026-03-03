SHBA-të urdhërojnë largimin e personelit qeveritar jo-emergjent në Jordani, Bahrein dhe Irak
Departamenti i Shtetit i SHBA-së urdhëroi të hënën largimin e detyrueshëm të personelit qeveritar jo-emergjent të SHBA-së dhe anëtarëve të familjeve të tyre në Jordani, Bahrein dhe Irak për shkak të shqetësimeve për sigurinë.
Departamenti i Shtetit vuri në dukje se personeli në Jordani dhe Bahrein përballet me një kërcënim të vazhdueshëm të sulmeve me dronë dhe raketa nga Irani; ndërprerje të konsiderueshme të fluturimeve komerciale; dhe një rrezik sulmesh terroriste.
Departamenti gjithashtu vë në dukje rreziqe të larta dhune dhe rrëmbimi në Irak, shkruan CNN, përcjell Telegrafi.
Largimi i detyrueshëm i personelit jo-emergjent nga tre ambasadat është i pari që kur SHBA-të dhe Izraeli nisën operacionet ushtarake kundër Iranit.
Ato flasin për nivelin e rritur të rreziqeve të sigurisë në të gjithë rajonin ndërsa Irani hakmerret - me një fokus të veçantë në objektet ushtarake dhe diplomatike të SHBA-së.
Ambasada e SHBA-së në Arabinë Saudite u godit me dy dronë të dyshuar iranianë gjatë natës së martë, dhe dy të tjerë goditën "në ose afër" kompleksit të Riadit. Ambasada e SHBA-së në Kuvajt u godit gjithashtu.
Ambasada të shumta amerikane në të gjithë rajonin kanë lëshuar urdhra strehimi për personelin në ditët që nga fillimi i luftës - dhe u kanë kërkuar qytetarëve amerikanë të bëjnë të njëjtën gjë.
Largimet e urdhëruara nuk do të thotë se ambasadat po mbyllen.
Megjithatë, ato do të lënë vetëm një grup stafi kyç në secilin prej komplekseve diplomatike, ndërsa Departamenti i Shtetit u bën thirrje qytetarëve amerikanë në të gjithë Lindjen e Mesme të "largohen tani" me mjete tregtare.
Nuk ka gjasa që shumica të jenë në gjendje të largohen shpejt, pasi shumë linja ajrore kanë pezulluar fluturimet e tyre në rajon. Qeveria amerikane nuk ka filluar fluturimet e evakuimit për qytetarët amerikanë. /Telegrafi/