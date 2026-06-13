Vajza 3-vjeçare shpëtohet në momentet e fundit pasi varet nga dritarja në Londër
Një vajzë trevjeçare është shpëtuar pasi ka qëndruar e varur në një dritare në Londrën lindore për të paktën nëntë minuta.
Sipas The Metro, incidenti dramatik ndodhi mbi një dyqan në Ilford High Road.
Kalimtarët e panë me tmerr fëmijën e vogël të mbahej me dëshpërim pas dritares.
Një oficer policie dhe një banor vendas, Mohamed Jesil, nxituan shpejt në vendngjarje për të ndihmuar.
Jesil tha se veproi thjesht sipas instinktit si baba kur e pa fëmijën në rrezik.
Ndërsa vajza e vogël filloi të humbiste kontrollin në një video që qarkulloi gjerësisht në rrjete sociale, një kalimtar solli një shkallë për ta ndihmuar.
Vogëlushja më pas ra nga dritarja, por Jesil arriti ta kapte atë shpejt, shëndoshë e mirë.
Për fat të mirë, vajza e vogël nuk u lëndua gjatë kësaj përvoje.
Babai i saj mirënjohës e përshkroi oficerin e policisë dhe Jesil si heronj që i shpëtuan jetën fëmijës së tij. /Telegrafi/