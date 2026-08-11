Etna shpërthen sërish, mbyllet hapësira ajrore mbi Katania
Autoritetet pezulluan fluturimet për në aeroportin e Katanias pas një shpërthimi të ri të vullkanit Etna që nxori hi kilometra larg.
Aeroporti i Katanias është qendra ajrore më e ngarkuar e Siçilisë dhe ka pezulluar të gjitha mbërritjet.
“Për shkak të aktivitetit shpërthyes të Etnës dhe lëshimit të hirit vullkanik në atmosferë, hapësira ajrore që korrespondon me renë e hirit në jugperëndim të vullkanit (Sektori C1) është mbyllur. Mbërritjet janë pezulluar”, tha operatori SAC.
“Meqenëse situata ndikon ndjeshëm në fluturime, pasagjerëve u kërkohet të kontrollojnë statusin e fluturimit të tyre me linjën ajrore përpara se të nisen për në aeroport”, thuhet më tej në njoftim.
Trafiku hyrës fillimisht ishte i kufizuar në një maksimum prej pesë uljesh në orë, përpara se të merrej vendimi për të pezulluar mbërritjet e fluturimeve, raportoi gazeta Independent.