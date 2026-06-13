Ministri shqiptar i Mbrojtjes në Pentagon: SHBA mbeten “Partneri më strategjik i Shqipërisë”
Më 11-12 Qershor në Pentagon u zhvilluan Takimet Bilaterale per Konsultimet e Mbrojtjes.
Takimet për palën amerikane u kryesuan nga Alton Buland, Zëvendësndihmës i Sekretarit të Luftës në SHBA dhe njëkohësisht përgjegjës për Politikat Evropiane dhe të NATO-s.
Përgjatë këtij takimi është vënë theksi tek vijimi pa ndërprerje i përpjekjeve për forcimin në shumë dimensione të partneritetit strategjik mes Shqipërisë dhe SHBA-ve.
Ministri shqiptar i Mbrojtjes, Ermal Nufi, ka nënvizuar se “Ne jemi krenarë për angazhimin dhe kontributin në rritje të Shqipërisë në kuadër të këtij partneriteti strategjik dhe mezi presim të thellojmë më tej miqësinë dhe bashkëpunimin tonë.”
Nufi është shprehur ndër të tjera se: “Shqipëria vlerëson thellësisht mbështetjen e vazhdueshme dhe afatgjatë të SHBA dhe të qytetarëve të saj. Ne do të jemi gjithmonë mirënjohës për mbështetjen e jashtëzakonshme dhe veprimet që SHBA kanë ndërmarrë në mbështetje të Shqipërisë gjatë gjithë historisë sonë. Është e qartë se SHBA do të mbeten “Partneri më Strategjik i Shqipërisë” dhe mbështetja juaj është thelbësore për ne në sektorin e sigurisë dhe mbrojtjes.”