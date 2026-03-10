Beteja mbi Dubai, aeroplani luftarak i Emirateve të Bashkuara Arabe ndjek dhe qëllon dronin iranian Shahed – pushuesit shikonin të habitur nga plazhi
Ky është momenti kur një aeroplan luftarak F-16E i Emirateve të Bashkuara Arabe ndjek një dron iranian Shahed-136 mbi plazhin Al Mamzar në Dubai.
Pamjet e mediave sociale tregojnë plazhistë të tronditur që shikojnë qiellin ndërsa droni fluturon ulët mbi ujë, transmeton Telegrafi.
Brenda sekondash, F-16E hyn në skenë dhe qëllon atë që duket të jetë një AIM-9X Sidewinder, një raketë ajër-ajër që kërkon nxehtësi, e projektuar për sulme në distancë të afërt, drejt dronit.
Droni shkatërrohet më pas pak çaste pas impaktit. Ndërhyrja ndodhi ndërsa ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe tha të dielën se u zbuluan gjithsej 117 dronë, me 113 të ndërhyrë dhe të shkatërruar, ndërsa katër ranë brenda vendit.
Ministria tha se mbrojtja e saj ajrore gjithashtu ndërhyri dhe shkatërroi 16 raketa iraniane, ndërsa një raketë ra në det.
Irani nisi një seri sulmesh të furishme hakmarrëse në të gjithë Lindjen e Mesme pas vrasjes së Ajatollah Khameneit, duke nisur sulme ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe, si dhe ndaj shteteve të tjera të Gjirit si Katari, Bahreini dhe Arabia Saudite.
Emiratet e Bashkuara Arabe pretendojnë se Irani ka qëlluar 238 raketa balistike në territorin e tyre që nga fillimi i sulmeve SHBA-Izrael, me 221 të shkatërruara dhe vetëm dy që arrijnë në destinacionin e tyre. /Telegrafi/