Ushtria izraelite nis operacione tokësore në Liban
Ushtria izraelite ka deklaruar se trupat e saj kanë filluar operacione tokësore në Libanin jugor, ndërsa luftimet kundër Hezbollahut intensifikohen rreth qytetit strategjik jugor të Khiam.
Të paktën tre sulme ajrore goditën qytetin e Khiam, raportoi të hënën Al Jazeera Arabic.
Khiam, një fortesë e Hezbollahut, ka një vendndodhje strategjike dhe shihet si një portë hyrëse për në Libanin jugor.
Lufta e fundit filloi pasi Hezbollahu qëlloi me raketa në përgjigje të vrasjes së udhëheqësit suprem të Iranit, Ajatollah Ali Khamenei.
Hezbollahu nuk e kishte sulmuar Izraelin që nga armëpushimi i vitit 2024, pavarësisht shkeljeve të përsëritura të marrëveshjes së ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara nga Izraeli.
Ndryshe, sot dy sulme ajrore izraelite shënjestruan qytetin Yater. Nuk pati raportime të menjëhershme për viktima apo dëme.
Izraeli gjithashtu nisi bastisje në Burj Qalawiya, Sultaniya dhe Chaqra. Dy bastisje u kryen gjithashtu në qytetet Qantara dhe as-Sawana.
Raportohet se më shumë se 800,000 njerëz, përfshirë gra dhe fëmijë, janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre, ndërsa ushtria izraelite lëshoi urdhra evakuimi për shumë lagje në Libanin jugor, si dhe për kryeqytetin, Bejrut.