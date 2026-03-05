Irani mohon se ka lëshuar raketa drejt Turqisë
Irani mohoi të enjten se kishte qëlluar ndonjë raketë drejt territorit turk dhe tha se respekton sovranitetin e Turqisë, thanë forcat e armatosura iraniane, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve IRNA.
Një deklaratë ushtarake iraniane trajtoi incidentin që përfshinte mbeturinat e raketave që ranë në Hatay më 4 mars.
Ajo tha se Irani respekton sovranitetin e Turqisë dhe mohon lëshimin e ndonjë rakete drejt territorit turk, transmeton Telegrafi.
"Forcat e Armatosura të Iranit respektojnë sovranitetin e vendit fqinj dhe mik Turqi dhe mohojnë se është lëshuar ndonjë raketë drejt territorit turk", thuhet në deklaratë.
Sipas Ministrisë së Mbrojtjes të Turqisë, raketa u zbulua pasi kaloi hapësirën ajrore të Irakut dhe Sirisë dhe u aktivizua me sukses mbrojtja aleate.
Mbeturinat nga raketa ranë në rrethin Dortyol të provincës Hatay në Turqinë jugore, pa raportuar viktima ose lëndime.
“Një municion balistik i qëlluar nga Irani drejt hapësirës ajrore turke u interceptua dhe u neutralizua nga njësitë e mbrojtjes ajrore dhe raketore të NATO-s në Mesdheun Lindor të mërkurën”, tha Ministria e Mbrojtjes e Turqisë.
Ministria shtoi se fragmentet që ranë në distriktin Dortyol të provincës jugore Hatay i përkisnin interceptorit të përdorur për të shkatërruar kërcënimin. /Telegrafi/
