Irani sulmon me dron aeroportin e Azerbajxhanit, publikohen pamjet
Tre dronë iranianë kanë shënjestruar terminalin e pasagjerëve të Aeroportit Razi në Nakhçivan të Azerbajxhanit.
Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë një dron që fluturon drejt aeroportit, dëme në terminalin kryesor dhe ekipet e emergjencës në vendngjarje.
Në një video tjetër të parë nga Euronews, një dron shihet duke goditur aeroportin me një shpërthim të madh dhe një re tymi që shfaqet pas sulmit.
BREAKING: Iran have attacked Azerbaijan, explosion seen near Nakhchivan Airport. pic.twitter.com/BKBL3becYo
— Open Source Intel (@Osint613) March 5, 2026
Në një deklaratë pas sulmit, Ministria e Jashtme e Azerbajxhanit tha se “i dënon fuqimisht këto sulme me dronë nga Republika Islamike e Iranit, të cilat rezultuan në dëmtime të ndërtesës së aeroportit dhe plagosjen e dy civilëve”.
Ministria deklaroi se një dron u rrëzua në ndërtesën e terminalit të aeroportit, ndërsa një tjetër u rrëzua pranë një shkolle në fshatin Shekarabad.
Nakhçivani është shumë afër kufirit iraniano-azerbajxhanas. /Telegrafi/