Ish-presidenti iranian Ahmadinejad thuhet se është vrarë në sulmet ajrore izraelite
Ish-presidenti iranian Mahmoud Ahmadinejad u vra në sulmet ajrore izraelite dhe amerikane ndaj Iranit, sipas raportimeve të medias izraelite të dielën.
Ahmadinejad thuhet se u qëllua në shtëpinë e tij.
Mediat izraelite raportuan vrasjen, duke e përshkruar atë si pjesë të një fushate të vazhdueshme që synonte figura të larta iraniane, shkruan SkyNews, përcjell Telegrafi.
Ahmadinejad shërbeu si president i Iranit nga viti 2005 deri në vitin 2013.
I njohur për retorikën e tij të ashpër, ai mbajti një qëndrim konfrontues ndaj Perëndimit dhe tërhoqi vëmendjen ndërkombëtare mbi programin bërthamor të Iranit.
Presidenca e tij u shënua gjithashtu nga rezultatet e diskutueshme të zgjedhjeve të vitit 2009 dhe protestat masive që pasuan në të gjithë Iranin.
Raportimi për vrasjen e tij vjen pas raportimeve se Udhëheqësi Suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, u vra në kompleksin e tij në kryeqytetin Teheran.
Khamenei u vra "në zyrën e tij në shtëpinë e udhëheqësit" ndërsa "kryente detyrat e tij" në kohën e sulmit herët të shtunën, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve Fars, shkruan CNN, përcjell Telegrafi.
Gjithashtu, edhe ministri i Mbrojtjes i Iranit dhe shefi i shtabit të forcave të armatosura u vranë të dy në sulmet amerikane dhe izraelite ndaj Iranit të shtunën, konfirmoi media shtetërore iraniane.
Gjeneral-lejtnant Abdolrahim Mousavi, i cili ka udhëhequr forcën e armatosur që kur paraardhësi i tij u vra gjatë konfliktit 12-ditor qershorin e kaluar, vdiq në sulmet e së shtunës, konfirmoi agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim.
Ministri i mbrojtjes i vendit, Aziz Nasirzadeh, u vra gjithashtu, raportoi Tasnim.
Më parë, Irani konfirmoi vdekjen e dy figurave të tjera kyçe: Gjeneral-Major Mohammad Pakpour, i cili drejtoi Korpusin elitar të Gardës Revolucionare të Iranit (IRGC), dhe Ali Shamkhani, sekretar i këshilltarit të mbrojtjes. /Telegrafi/