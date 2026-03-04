Ministri izraelit i Mbrojtjes zotohet të “eliminojë” çdo pasardhës të Khameneit
Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz ka deklaruar se ushtria izraelite do të përpiqet të vrasë çdo udhëheqës iranian të emëruar për të pasuar Khamenein.
“Çdo udhëheqës i emëruar nga regjimi terrorist iranian për të vazhduar udhëheqjen e planit për të shkatërruar Izraelin, për të kërcënuar SHBA-në dhe botën e lirë dhe vendet e rajonit, dhe për të shtypur popullin iranian, do të jetë një objektiv i qartë për eliminim”, tha Katz në një deklaratë.
“Nuk ka rëndësi se cili është emri i tij apo ku fshihet”, tha ai, transmeton Telegrafi.
Katz vazhdoi duke thënë se Izraeli do të vazhdojë të veprojë me SHBA-në për të shkatërruar aftësitë e Iranit dhe për të “krijuar kushtet që populli iranian të përmbysë” qeverinë e tyre.
Ndryshe gjatë vikendit të kaluar në një operacion ushtarak të realizuar nga SHBA dhe Izraeli është vrarë lideri suprem iranian Ajatollah Ali-Khamenei. /Telegrafi/