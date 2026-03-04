Kryeministri Sanchez pas kërcënimeve tregtare të Trump: Spanja i thotë "jo luftës"
Kryeministri i Spanjës, Pedro Sanchez, i është përgjigjur kërcënimit të presidentit Donald Trump për të ndërprerë tregtinë me vendin e tij për shkak të qëndrimit të tij ndaj luftës me Iranin.
Në një video të publikuar nga zyra e tij, Sanchez pohoi se kur bëhet fjalë për konfliktin aktual, qëndrimi i Spanjës ka qenë "i qartë dhe konsistent" dhe në përputhje me qëndrimet e marra për luftërat në Ukrainë dhe Gaza, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"Pozicioni i qeverisë spanjolle mund të përmblidhet në këto fjalë: jo luftës", tha ai.
"Së pari, ne jemi kundër prishjes së rendit ndërkombëtar, i cili na mbron të gjithëve, veçanërisht më të prekshmit, popullsinë civile. Dhe së dyti, problemet e botës nuk mund të zgjidhen me konflikt dhe bombardime", shtoi Sanchez.
Të martën, gjatë një takimi në Zyrën Ovale me kancelarin gjerman Friedrich Merz, Trump kishte kritikuar qëndrimin e Spanjës ndaj konfliktit, duke e quajtur atë "të tmerrshëm".
"Ne do të ndërpresim të gjithë tregtinë me Spanjën", kërcënoi Trump.
Franca ka nxituar të shprehë mbështetjen e saj për fqinjin e saj të BE-së, me presidentin francez Emmanuel Macron që i telefonoi Sanchez për të pohuar “solidaritetin evropian të Francës në përgjigje të kërcënimeve të fundit për shtrëngim ekonomik”, tha Pallati Elize. /Telegrafi/