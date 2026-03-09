G7 do të marrë 'masa të nevojshme' për të mbështetur furnizimin me energji
Vendet e G7 kanë thënë se janë gati të marrin "masa të nevojshme" për të mbështetur furnizimin global me energji, pasi lufta SHBA-Izrael me Iranin bëri që çmimet e naftës të rriteshin.
Megjithatë, një takim i ministrave të financave të G7 dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë (IEA) përfundoi pa një marrëveshje për të liruar rezervat strategjike të naftës bruto.
Çmimi i naftës arriti në gati 120 dollarë për fuçi të hënën për shkak të frikës së një ndërprerjeje të gjatë të furnizimeve, duke çuar në rënien e tregjeve globale të aksioneve, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Në takimin virtual, opsioni i lirimit të naftës nga rezervat ishte një nga disa të diskutuara, ndërsa Fatih Birol, kreu i IEA-s, tha se tregjet globale të naftës "janë përkeqësuar ditët e fundit".
Birol tha: "Përveç sfidave të tranzitit përmes Ngushticës së Hormuzit, një sasi e konsiderueshme e prodhimit të naftës është kufizuar. Kjo po krijon rreziqe të konsiderueshme dhe në rritje për tregun”.
"Vendet anëtare të IEA-s aktualisht mbajnë mbi 1.2 miliardë fuçi rezerva publike nafte emergjente, me 600 milionë fuçi të tjera rezerva industriale të mbajtura nën detyrim qeveritar".
Pas takimit, ministri francez i financave, Roland Lescure, theksoi: "Nuk jemi ende atje", duke u pyetur nëse rezervat emergjente do të lirohen.
Nëse rezervat lirohen, do të jetë hera e parë që nga viti 2022 pas pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia.
Në një deklaratë pas takimit, G7 tha: "Ne jemi të gatshëm të marrim masat e nevojshme, duke përfshirë mbështetjen e furnizimit global me energji, siç është lirimi i rezervave".
Një ndërprerje e madhe e furnizimit me energji nga rajoni kërcënon të rrisë çmimet për konsumatorët dhe bizneset në të gjithë botën. Rritja e inflacionit mund të çojë në më pak ulje të normave të interesit nga bankat qendrore.
Rreth një e pesta e furnizimit botëror me naftë zakonisht transportohet përmes Ngushticës së Hormuzit.
Por trafiku përmes kalimit të ngushtë është ndalur pothuajse që kur lufta filloi më shumë se një javë më parë.
SHBA-të dhe Izraeli nisën valë të reja sulmesh ajrore në të gjithë Iranin gjatë fundjavës, duke goditur objektiva të shumtë, përfshirë depot e naftës.
Ndërkohë, Irani shënjestroi infrastrukturën energjetike në shtetet fqinje të Gjirit.
Gjatë natës, Arabia Saudite tha se kishte kapur dhe shkatërruar dy valë dronësh që shkonin drejt një fushe të madhe nafte. /Telegrafi/