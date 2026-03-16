Presidenti amerikan Donald Trump u përplas me një gazetare gjatë një takimi me gazetarët në bordin e Air Force One të dielën, duke e quajtur atë një "person shumë të bezdisshëm".

Trump e kritikoi gazetaren pasi ajo dhe një gazetare tjetër u përpoqën të bënin pyetje gjatë konferencës informuese, transmeton Telegrafi.

Ndërsa gazetarja filloi të pyeste në lidhje me raportet se Shtetet e Bashkuara po dërgojnë 5,000 marinarë në Lindjen e Mesme, presidenti dukej se bëri një gjest "shshh" përpara se të merrte një pyetje tjetër nga një gazetar mashkull.

Në një koment pas një përplasjeje me Kaitlan Collins të CNN muajin e kaluar, zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Abigail Jackson, i tha Newsweek se Trump "nuk ka qenë kurrë politikisht korrekt, nuk tërhiqet kurrë dhe, në një masë të madhe, populli amerikan e rizgjodhi atë për transparencën e tij.

Kjo nuk ka të bëjë fare me gjininë - ka të bëjë plotësisht me faktin se besimi i Presidentit dhe i publikut në media është në nivelin më të ulët ndonjëherë".

Presidenti ka një histori përplasjesh me gazetaret femra për shkak të pyetjeve që bëjnë rreth temave të ndryshme, me shkëmbime të shumta të ashpra në muajt e fundit.

Nëntorin e kaluar, ai iu referua Catherine Lucey të Bloomberg News si "derrkucë" pasi ajo pyeti për dosjet e Jeffrey Epstein në bordin e Air Force One.

Dhe muajin e kaluar, ai kritikoi Collins pasi ajo bëri një pyetje në lidhje me skandalin Epstein në Shtëpinë e Bardhë, duke e quajtur atë "reporteren më të keqe".

Këto raste kanë tërhequr vëmendje të re ndaj trajtimit të gazetarëve nga Trump, një çështje që është shfaqur vazhdimisht pasi marrëdhënia e tij me shtypin, herë pas here, ka qenë armiqësore.

Gazetaret femra në të gjithë botën përballen me sulme në rritje, si në internet ashtu edhe jashtë internetit dhe i nënshtrohen kërcënimeve specifike dhe joproporcionale, sipas UNESCO-s.

Më vonë në të njëjtin shkëmbim të dielën, Trump duket se e injoroi të njëjtën gazetare pasi ajo pyeti për gjashtë anëtarë të shërbimit që vdiqën javën e kaluar kur një aeroplan furnizimi me karburant KC-135 u rrëzua në Irakun perëndimor.

Trump e shikoi gazetaren ndërsa ajo pyeti: "A keni ndonjë koment për gjashtë anëtarët e shërbimit që vdiqën?" /Telegrafi/

